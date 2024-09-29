À¤³¦Ãæ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬Èò¤±¤Æ¤¤¿¶ØÃÇ¤Î¶âÍ»À¯ºö¡Ö³ô¼°Çã¤¤Æþ¤ì¡×¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿Æü¶ä¡£¡ÖÆüËÜºÇÂç¤Î³ô¼°Åê»ñ²È¡×¤Ï³ô¤ò¹âÃÍ¤ÇÇä¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¶âÍ»¼ÂÌ³²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð°ìÈÖÍê¤ê¤Ë¤·¡¢ºÇ½é¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¸¬»°¡¦¸µÆü¶äÍý»ö¤Ç¤¹¡£°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬¡¢¤â¤·Èà¤¬¥Ö¥ì¥¤¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢º£¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¥Ð¥é¿§¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¸µ¥â¥ë¥¬¥ó¶ä¹Ô¡¦ÆüËÜÂåÉ½·óÅìµþ»ÙÅ¹Ä¹¤ÇÅÁÀâ¤Î¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ£´¬·ò»Ë»á¤¬¿´¿ì¤¹¤ë¤Î¤¬¸µÆü¶äÍý»ö¤Î»³ËÜ¸¬»°»á¡£Æ±»á¤Ï¡¢¡Ö°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¡×¤Ï·ãÎõ¤ÊÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¶âÍ»À¯ºö¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö½Ð¸ý¡×¤Ë¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤º¤Æñ¤ÈÄË¤ß¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö¹õÅÄ¥Ð¥º¡¼¥«¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æâ³°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÍ¿¤¨¤¿°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Ç¤Ï¡¢Â¿³Û¤ÎETF¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ô¾ì¤«¤éÂçÎÌ¤Î³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤³ô¼°ÇãÆþ¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Î¥¿¥Ö¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬Èò¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¶ØÃÇ¤Î¼êË¡¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Æü¶ä¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êETFÇã¤¤Æþ¤ì¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢2024Ç¯3·îËö¤Ë¤ÏÆü¶ä¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤ÏÌó37.2Ãû±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£º£¤ä¡¢Æü¶ä¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î³ô¼°Åê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£¿¢ÅÄÆü¶ä¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯2024Ç¯3·î¤ËETFÇã¤¤Æþ¤ì¤òÄä»ß¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÇäµÑ¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÎÌ¤ËÇã¤¤Æþ¤ì¤¿ETF¤ÏÆü¶ä¤ËµðÂç¤Ê´Þ¤ß±×¤ÈÇÛÅö¶â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµðÂç¤Ê¥¯¥¸¥é¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¶ä¤¬Å±Âà¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤ËÇÈÍð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÆü¶ä¤Ï¡¢ÊÝÍ³ô¤ò¹âÃÍ¤ÇÇä¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»³ËÜ¸¬»°¡Ø°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Îºá¤ÈÈ³¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ÎÂçÎÌ¹ØÆþ
Æü¶ä¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¤Ø¤Î²ðÆþ¤Ï¡¢Â¿³Û¤ÎETF¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£
À¤³¦¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢»Ô¾ì¤«¤éÇã¤¤Æþ¤ì¤ëÂÐ¾Ý»ñ»º¤È¤·¤Æ¡¢¡¿®ÍÑÎÏ¤Î¹â¤¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¢¸µËÜ¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢½þ´Ô´ü¸Â¤Î¤¢¤ë»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢£¸¶Â§¤È¤·¤ÆÃ»´ü¤Î»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤»Ô¾ìÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ô¾ì¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤ë»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë¡¢¤Ê¤É¤Î¸¶Â§¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¸¶Â§¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢Ã»´ü¹ñºÄ¤¬Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÇäÇãÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢½þ´Ô´ü¸Â¤Î¤Ê¤¤³ô¼°¤äÅÚÃÏ¤Ï¤³¤Î¸¶Â§¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»ñ»º¤Î·òÁ´À¤Î¸¶Â§¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎºâÌ³¤Î·òÁ´À°Ý»ý¤È¶âÍ»À¯ºö¤Îµ¡Æ°Åª¤Ê±¿±Ä¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ²ß¤Î¿®Ç§³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Î¸¶Â§¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤Ë2ÅÙ¡¢¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê¤òÌÜÅª¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÄ¾ÀÜ³ô¼°¤òÇã¤¤Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Êª²Á¤Î°ÂÄê¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë³ô¼°Çã¤¤Æþ¤ì¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¸¶Â§¤ò´Ë¤á¡¢½é¤á¤ÆETF¤äJ¡ÝREIT¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯10·î¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢2008¡Á09Ç¯¤Ë½±¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¤Î·Êµ¤²óÉü¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²Í¾ÃÏ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æü¶ä¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤á¤Î»Ô¾ì¶âÍø¤ÎÄã²¼¤È³Æ¼ï¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î½Ì¾®¤òÂ¥¤¹¡×¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¾å¤Ë¡Ö´ð¶â¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢¶ä¹Ô·ô¥ë¡¼¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤Ä¹´ü¹ñºÄ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ETF¤äJ¡ÝREIT¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2010Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡Ö´ð¶â¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¤Ç¾å¸Â¤òÀß¤±¤ÆETF¤äJ¡ÝREIT¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2013Ç¯4·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö´ð¶â¡×¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢Ä¹´ü¹ñºÄ¤äETFÅù¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤ÎÀ©Ìó¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤¿¡£Åö½é¡Ö2Ç¯ÄøÅÙ¡×¤Ç¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸¼Â¸½¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ETF¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤â10Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿¡£
°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ÎÅö½é¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó1Ãû±ßÁêÅö¤È¡¢½¾ÍèÈæÌó2ÇÜ¤ÎETF¹ØÆþµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÄÉ²Ã¤ÎÁý³Û¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÌó12Ãû±ßÁêÅö¤È¤·¤¿¡£°Û¼¡¸µ´ËÏÂ³«»ÏÅö½é¤ÎÇã¤¤Æþ¤ìÍ½Äê¤Î¼Â¤Ë12ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
2021Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ETF¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤¬¡¢¿ÞÉ½5¡Ý5¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆü¶ä¤ÎETFÊÝÍ»Ä¹â¡ÊÊí²Á¡Ë¤Ï2013Ç¯3·îËö¤ÎÌó1.5Ãû±ß¤«¤é2024Ç¯3·îËö¤Ë¤ÏÌó37.2Ãû±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£º£¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î³ô¼°Åê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢Æü¶ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤òÄê´üÅª¡¢¤«¤ÄÆ±ÎÌ¤º¤Ä¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ô²Á¤¬²¼Íî¤¹¤ëÅÔÅÙÇã¤¤Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Çã¤¤Æþ¤ì¾å¸Â¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½5¡Ý6¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æü¶ä¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì»ÑÀª¤òÄ¯¤á¡¢»Ô¾ì¤ÏETFÇã¤¤¤ò¡Ö³ô²Á»Ù»ý¤Î°ì¼ï¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³ô²Á¤ÎÂçÉý²¼Íî»þ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÆü¶ä¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì²ðÆþ¤¬´°Á´¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢À®Ä¹À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤òÁª¤Ó½Ð¤·¡¢·ÐºÑ¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÂ¥¤¹µ¡Ç½¤òÃ´¤¦¡£°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎÆü¶ä¤ÎETFÇã¤¤Æþ¤ì¤Î·ë²Ì¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓÍ½Â¬¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Æü¶ä¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ³ô²Á¤¬²¼Íî¤¹¤ì¤ÐETF¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Îµ¡Ç½¤òÂ»¤Ê¤¦¡£¤½¤Î´í¤¦¤µ¤ò¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢24Ç¯3·î¤Î°Û¼¡¸µ´ËÏÂ²ò½ü¤È¤È¤â¤Ë¡¢ETF¤ÈJ¡ÝREIT¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¡¢³ô²Á¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì¤äÀ¯¼£¤«¤éÆü¶ä¤ËÂÐ¤·ºÆ¤ÓETF¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¡¢Æü¶ä¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿ETF¤ò¤É¤¦¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¡¢º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÝÍ¤¹¤ëETF¤Î°µ½Ì¤Ï¡¢³ô²Á¤ÎÆ°¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¤â¹Í¤¨¤ä¤¹¤¤¼êË¡¤Ï¡¢Ëè±Ä¶ÈÆü¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¸øÉ½¤·¤¿¾®µ¬ÌÏ¤Î¶â³ÛÁêÅöÊ¬¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Á°¤â¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¾¯³Û¤Î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÊÇäµÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»î»»¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î1ÆüÅö¤¿¤êÇäÇã¶â³Û¤Î0.1¡ó¤Ê¤¤¤·0.2¡ó¤Î¶â³Û¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎETF¤òÇä¤ê½ª¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì60¡Á70Ç¯¤Ê¤¤¤·30¡Á40Ç¯¤«¤«¤ë·×»»·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¡£»î»»¤ÏÁêÅö¤ÎÉý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëÌñ²ð¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢ÄãÀ¸»ºÀ´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤ëÈó¸úÎ¨·ÐºÑ¤Ë
°Ê²¼¡¢»Ô¾ìµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬¡¢³Æ·ÐºÑ¥»¥¯¥¿¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¹ñ¤ÎºâÀ¯µ¬Î§¤Î´Ë¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¾Ï¤Ç¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤ÎÃÙ¤ì¤È¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼åÂÎ²½¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£»Ô¾ìµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè1¤Ë¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¶Äã¶âÍø¤ÈÂçÎÌ¤Î»ñ¶â¶¡µë¤ÏÀ¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤´ë¶È¤Î²¹Â¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÄãÀ¸»ºÀ´ë¶È¤¬Â¿¿ô»ÄÂ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£»ñËÜ¼çµÁ¤ËËÜÍèÆâÊñ¤µ¤ì¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤ËÏ«Æ¯ÎÏ¤ä»ñËÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¥×¥í¥»¥¹¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£Ï«Æ¯ÎÏ¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°¤âµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ÄãÀ¸»ºÀ´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»Ô¾ì¤Ë»Ä¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤â¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿¦¾ì¤òÊÑ¤¨¤º¤ËºÑ¤à¤«¤é¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄãÀ¸»ºÀ´ë¶È¤Î²¹Â¸¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤À¤±¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤â¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ò²¹Â¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Êä½õ¶â¤äµëÉÕ¶â¤ÎÄó¶¡¡¢ÄãÍøÍ»»ñ¤Î¶¡µëºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛµÞ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£²áµî¤Î¶ÛµÞ»þ¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²ò½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂ³¤¯¤Î¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î´·À¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæ¾®´ë¶È¼ÔÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»¤Î±ß³ê²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÎ×»þÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¶âÍ»±ß³ê²½Ë¡¡×¡Ë¤Î·Ð°Þ¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Ãæ¾®´ë¶È¶âÍ»±ß³ê²½Ë¡¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Î¸·¤·¤¤¶âÍ»·ÐºÑ¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Âß¤·ÉÕ¤±¾ò·ï¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ÇÃæ¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú¤ê¼ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎË¡Î§¤Ï»þ¸ÂÎ©Ë¡¤Ç¡¢2013Ç¯¤ËË¡Î§¤Î´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍ»Ä£¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂß¤·ÉÕ¤±¾ò·ïÊÑ¹¹¤Ë¤«¤«¤ë¼Â»Ü·ï¿ô¤ÎÊó¹ð¤ò¶âÍ»µ¡´Ø¤Ëµá¤á¡¢¼ÂÌ³¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊó¹ðÄ§µá¤Ï2019Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ³«¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2009Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î14Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Æ±Êó¹ð¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«1Ç¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2020Ç¯3·î¤ÎÊó¹ðÄ§µáºÆ³«¸å¡¢2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤«¤é¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¾ò·ïÊÑ¹¹¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÌó156Ëü·ï¡£¤¦¤Á¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¾ò·ïÊÑ¹¹¤Ë±þ¤¸¤¿³ä¹ç¤Ï98.9¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½5¡Ý7¡Ë¡£°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÈæÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤Ë»ñËÜ¼çµÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
´ë¶È¤Î»ñ¶â·«¤ê»Ù±çÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó»Ï¤Þ¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£´ë¶ÈÅÝ»º¤ÎÍÞÀ©¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÃÙ¤é¤»¡¢·ÐºÑ¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡£
°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Ë¤è¤ëÄ¶Äã¶âÍø¤È»ñ¶â¤ÎÂçÎÌ¶¡µë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Î´ü´ÖÃæ¤Î´ë¶ÈÅÝ»º·ï¿ô¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î20Ç¯´Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥Ð¥Ö¥ë´üÊÂ¤ß¤ÎÄã¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½5¡Ý8¡Ë¡£¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤¬Â³¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤´ë¶È¤Î²¹Â¸¤¬¹±¾ïÅª¤ÊÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë»º¶È¤ËÀ¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤´ë¶È¤¬Ê£¿ô»ÄÂ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤´ë¶È¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÃÍ²¼¤²¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
Êª²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤´ë¶È¤Î²¹Â¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤à¤·¤í²áÅö¶¥Áè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤òÄ¹°ú¤«¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡öËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡¦»³ËÜ¸¬»°¡Ø°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤Îºá¤ÈÈ³¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ÎÀ®²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌî¿´Åª¤Ê·ÐºÑ¼Â¸³¤Î¸ùºá¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2%¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ËÜÍè¡¢£²Ç¯¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿ÉûºîÍÑ¤Î¶¯¤¤¶âÍ»À¯ºö¤ò11Ç¯¤âÂ³¤±¡¢»ö¼Â¾å¤ÎºâÀ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯µ¬Î§¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎºâÌ³¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÀÈ¼å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿¢ÅÄÆü¶ä¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤º¤Æñ¤ÈÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¡Ö½Ð¸ý¡×¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö±ã¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥±¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÐ³°²ÁÃÍ¤Ç¸«¤¿¡Ö¹ñÉÙ¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ë26¡ó¤Î¸º¾¯¡£¤Ä¤ë¤ÙÍî¤È¤·¤Î±ß°Â¤òÍ¶È¯¤·¤¿°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ÏÆüËÜ¿Í¤òÉÏ¤·¤¯¤¹¤ëÀ¯ºö¤À¤Ã¤¿¡ª