¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¸µ¥Ø¥Ã¥É°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿ºäËÜµ¯ÍÑË¡¡Ö¿·¿Í´ÆÆÄ¤Ë¤Ç¤¤ë·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Å°µ¤â¤Î¤·¤«¤«¤ëÃæ¤Ç°ì¤Ä¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄÇ¯´ÆÆÄ¤Ë¡¢¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬½Ë¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Âçº®Àï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤¿Í×°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°Ë¸¶»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼½Ð¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÈºÓÇÛ¤òÀä»¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾¡Éé´ª¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£´ÆÆÄ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÖÂ¨ÃÇÂ¨·è¡×¤Ë¸½Ìò»þÂå¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤òÄ¹Ç¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢Àð¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÅê¼ê±¿ÍÑ¤Ë¤â¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤Ï¿ûÌî¤¬Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç·¿Ï¢ÇÔ¤¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤Þ¤Ç¿ûÌî¤ò£¶Ï¢Àï¤Î£¶ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£¿ûÌî¤ò¼çÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Í¶¿¡¢»³ºê°Ë¡¢°æ¾å¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤é¤Ë²áÅÙ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¥À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤âº£µ¨¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢µß±ç¿Ø¤À¤í¤¦¡£¥±¥é¡¼¤Ê¤É¿·²ÃÆþÁÈ¤â¤¤¤¿¤¬¡¢´ðËÜ¤ÏÂçÀª¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢¹âÍü¤éºòÇ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤ì¤ò£¹·î¤Þ¤Ç£³Ï¢Åê¤µ¤»¤º¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åê¼ê¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½Ìò»þÂå¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤ÎºÓÇÛ¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÁÀ¤¤µå¡¢Ì£ÊýÅê¼ê¤ÎÈèÏ«¶ñ¹ç¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£à¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î´ÆÆÄá¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢´ÆÆÄ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾¡ÉéÅÙ¶»¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬ºÇ¤â¿§Ç»¤¯½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤Þ¤»¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ºäËÜ¤Î»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡££²£²Æü¤«¤é¤Îºå¿À¤È¤ÎÅ·²¦»³¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤ÏºäËÜ¤¬½éÀï¤ÎÆÀÅÀ·÷¤Ç£³ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÇËÞÂà¤·¡¢Íâ£²£³Æü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎºäËÜ¤òÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î£·²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂç¾ëÂî¤ÎÂåÂÇ¤ËÁ÷¤ê¡¢·è¾¡ÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¿·¿Í´ÆÆÄ¤Ë¤Ç¤¤ë·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ºÓÇÛ¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤éÊá¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¶î¤±°ú¤¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¾¡Éé´ª¤À¤í¤¦¡£¡¡
¡¡¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥É¡¼¥¢¤¬³«ËëÄ¾Á°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ö¤³¤ê¤ã¶ìÏ«¤¹¤ë¤¾¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¤½¤·¤Æ£¸·î¤Ëº¸¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥ó¥Æ¥¹¤¬ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤ÀÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££Ã£Ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ëµð¿Í¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£²£°£±£¹¡¢£²£°Ç¯¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£´¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶þ¿«¤òÀ²¤é¤·¤Æ¿´¤ÎÄì¤«¤é¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë