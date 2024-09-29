¡Ú¥·¥ê¥¦¥¹S¡Û¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¤¬Ï¢ÇÆ¡¡°È¾å¡¦´äÅÄË¾¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤ÇÏ¡×
¡¡¥À¡¼¥È¤Î¥Ï¥ó¥ÇG3¡ÖÂè28²ó¥·¥ê¥¦¥¹S¡×¤¬28Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç59¡¦5¥¥í¤Î¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¤òº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢Åö¥ì¡¼¥¹»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»Í°ÌÍÎÊ¸»Õ¡Ê51¡Ë¤Ï´Ø²°µÇ°¡Ê¥È¥¥¡¼¥É¥¸¥Ü¥ó¡Ë¤ËÂ³¤¯º£Ç¯JRA½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤ÇÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡£°È¾å¤Î´äÅÄË¾Íè¡Ê24¡Ë¤Ïº£²Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ½Å¾Þ½éV¡¢º£Ç¯¤ÎJRA½Å¾Þ¤ÏÌÄÈøµÇ°¡Ê¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¡Ë¤ËÂ³¤¯4¾¡ÌÜ¡£¿ÍÇÏ¤È¤â¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢½©¤ÎÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡1Ç¯Á°¤«¤é1¥¥íÁý¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¡¢ºå¿À¤«¤é¤ÎÉñÂæÂØ¤ï¤ê¤â´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£59¡¦5¥¥í¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¤ÏºÇÆâÏÈ¤«¤é¥í¥¹¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤ê¡¢Ä¾ÀþÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¤ò¥´¡¼¥ë¼êÁ°¤ÇÂª¤¨¤¿¡£7ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈþ¼ò¡£´äÅÄË¾¤ÏÇÏ¾å¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¼ó¶Ú¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¡¢¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¥ì¡¼¥¹»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿°È¾å¤Ï¡ÖºÇ¶á¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¡Ê»Í°Ì»Õ¡Ë¤«¤é¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÏ¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¸«ÆÏ¤±¤¿»Í°Ì»Õ¤Ï¡ÖÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸åÇÚµ³¼ê¤Î¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¤Ï¿Íµ¤¤Î¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¤òÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¡£¹¥°Ì¤Î¥¤¥ó¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¡ÖÏÈ¤âÎÙ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Â¿Ê¬¥Ï¥Ê¤Î¸å¤í¤ò¼è¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£ÍýÁÛÄÌ¤ê¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÆÉ¤ßÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê0¡¦5¥¥í½Å¤¤¥Ï¥ó¥Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¥Ï¥ó¥Ç¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë59¡¦5¥¥í¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿á¤Èô¤Ð¤¹¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤ÇÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Àè·î21Æü¤Ë2¥«·î´Ö¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Éð¼Ô½¤¹Ô¤ò½ª¤¨¡¢µ¢¹ñ¸å¤Î½Å¾Þ½éV¡£¡ÖÆüËÜ¤À¤È°ÍÍê¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸þ¤³¤¦¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£°ìÆ¬¤Ë¾è¤ì¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½Å¾ÞÉñÂæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö½©¤ÎG1¤â»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Îº£¸å¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óG1¥¿¥¤¥È¥ë¡£7ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¡£¡¡
¡¡¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¡¡Éã¥¥º¥Ê¡¡Êì¥¿¥Ë¥Î¥«¥ê¥¹¡ÊÊì¤ÎÉã¥¸¥§¥Í¥é¥¹¡Ë17Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´7ºÐ¡¡·ªÅì¡¦»Í°Ì±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦Æü·¨ÎÉ¹¾»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤Î²¬ÅÄ¥¹¥¿¥Ä¥É¡¡ÀïÀÓ20Àï8¾¡¡Ê½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â2²¯5758Ëü9000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï´§Ì¾¡Ü´î¤Ó¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ë¡£