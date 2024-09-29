¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö£Å£î£ä£ì£å£ó£ó¡¡£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡×£²£±£°£°²ó¸ø±é¤âÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ö£²£±£°£±²óÌÜ¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×
¡¡£Ë£é£î£Ë£é¡¡£Ë£é£ä£ó¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤Ç¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö£Å£î£ä£ì£å£ó£ó¡¡£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡×¡Ê£²£¹Æü¤Þ¤Ç¡¦ÇîÂ¿ºÂ¡¢£±£±·î£¸¡Á£²£¹Æü¡¦Äë¹ñ·à¾ì¡Ë¤ò¾å±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃë¸ø±é¤Ç¡¢ÄÌ»»¾å±é²ó¿ô¤Ï¡¢£²£±£°£°²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬¡¢ÇîÂ¿ºÂ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¸÷°ì¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢Ìë¸ø±é¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¤¹¤°½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ìó£±£´£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¸÷°ìÀá¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¥±¡¼¥¤È²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¡¢¤¹¤°¤µ¤Þº£Ç¯¤ÎÀé½©³Ú¤Þ¤Ç£±£³Ç¯´Ö¤Ç£²£±£´¸ø±é¤ò½Å¤Í¤ëÇîÂ¿ºÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖËè²ó»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤·à¾ì¡£¡Ø£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë·à¾ì¤Ï¡¢Äë·à¤ÈÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤ÈÇîÂ¿ºÂ¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤³¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¹¬¤»¡£º£²ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤£±¤«·î¤Ç¤·¤¿¤·¡¢£±£²Ç¯´Ö¹¬¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²£°£°£°Ç¯£±£±·î¤Î½é±é¤«¤é£²£µÇ¯ÌÜ¡££´·î£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢Æ±£²£²Æü¤ËÄÌ»»£²£°£°£°²ó¡¢£µ·î£¹Æü¤Ë¤Ï¿¹¸÷»Ò¤µ¤ó¡Ê£±£²Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¹£²¡Ë¤Î¡ÖÊüÏ²µ¡×¡Ê£²£°£±£·²ó¡Ë¤Î¹ñÆâ±é·à¤Ë¤ª¤±¤ëÃ±ÆÈ¼ç±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯½ªËë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ²±¤È¶¦¤ËµÏ¿¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á£²£°£°£°²ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡££²£°£±£¸²ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤â¤¦£±£°£°¸ø±é¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤Ï¼¡¤Î¸ø±é¤Ç¡¢Æ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£²£±£°£±²óÌÜ¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÃ«Æ±ÍÍ¡¢´ãÁ°¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¾å±é¿ô¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃÄ±ß¤Ë¸þ¤±¡¢£±£±·î£¸Æü¤«¤éºÆ¤ÓÄë¹ñ·à¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ö²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë·Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¸÷°ì¤Î´õË¾¤Ç¡¢ÂçÀé½©³Ú¤Î£²£¹Æü¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â·èÄê¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¸÷°ì¤Ï°ì¸ø±é°ì¸ø±é¤òÊâ¤à¤À¤±¤À¤í¤¦¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Íº¸Ê¡Ë