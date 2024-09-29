[9.28 ラ・リーガ第8節](Estadio El Sadar)

※28:00開始

<出場メンバー>

[オサスナ]

先発

GK 1 セルヒオ・エレーラ

DF 3 フアン・クルス

DF 12 ヘスス・アレソ

DF 22 エンゾ・ボヨモ

DF 24 アレハンドロ・カテナ

MF 6 ルーカス・トロ

MF 8 パブロ・イバニェス

MF 10 アイマール・オロス

FW 14 ルベン・ガルシア

FW 17 アンテ・ブディミル

FW 19 ブライアン・サラゴサ

控え

GK 13 アイトール・フェルナンデス

GK 32 D. Stamatakis

DF 2 ナチョ・ビダル

DF 4 ウナイ・ガルシア

DF 5 ホルヘ・エランド

DF 15 ルベン・ペーニャ

MF 16 モイ・ゴメス

MF 21 ハビエル・マルティネス

MF 23 アベル・ブレトネス

FW 9 ラウル・ガルシア

FW 20 ホセ アルナイス

FW 27 イケル・ベニト

監督

ビセンテ・モレノ

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 Sergi Domínguez

MF 8 ペドリ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 24 エリック・ガルシア

FW 7 フェラン・トーレス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 18 パウ・ビクトル

控え

GK 26 Ander Astralaga

GK 40 Á. Yaakobishvili

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 32 エクトル・フォルト

DF 39 Andrés Cuenca

MF 17 マルク・カサド

MF 41 Guille Fernández

FW 10 アンス・ファティ

FW 11 ラフィーニャ

FW 19 ラミネ・ヤマル

FW 42 Toni Fernández

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります