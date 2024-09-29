オサスナvsバルセロナ スタメン発表
[9.28 ラ・リーガ第8節](Estadio El Sadar)
※28:00開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 3 フアン・クルス
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 10 アイマール・オロス
FW 14 ルベン・ガルシア
FW 17 アンテ・ブディミル
FW 19 ブライアン・サラゴサ
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 32 D. Stamatakis
DF 2 ナチョ・ビダル
DF 4 ウナイ・ガルシア
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 15 ルベン・ペーニャ
MF 16 モイ・ゴメス
MF 21 ハビエル・マルティネス
MF 23 アベル・ブレトネス
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 20 ホセ アルナイス
FW 27 イケル・ベニト
監督
ビセンテ・モレノ
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 8 ペドリ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 18 パウ・ビクトル
控え
GK 26 Ander Astralaga
GK 40 Á. Yaakobishvili
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
DF 39 Andrés Cuenca
MF 17 マルク・カサド
MF 41 Guille Fernández
FW 10 アンス・ファティ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 3 フアン・クルス
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 10 アイマール・オロス
FW 14 ルベン・ガルシア
FW 17 アンテ・ブディミル
FW 19 ブライアン・サラゴサ
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 32 D. Stamatakis
DF 2 ナチョ・ビダル
DF 4 ウナイ・ガルシア
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 15 ルベン・ペーニャ
MF 16 モイ・ゴメス
MF 21 ハビエル・マルティネス
MF 23 アベル・ブレトネス
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 20 ホセ アルナイス
FW 27 イケル・ベニト
監督
ビセンテ・モレノ
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 8 ペドリ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 18 パウ・ビクトル
控え
GK 26 Ander Astralaga
GK 40 Á. Yaakobishvili
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 32 エクトル・フォルト
DF 39 Andrés Cuenca
MF 17 マルク・カサド
MF 41 Guille Fernández
FW 10 アンス・ファティ
FW 11 ラフィーニャ
FW 19 ラミネ・ヤマル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります