アーセナルvsレスター 試合記録
【プレミアリーグ第6節】(エミレーツ スタジアム)
アーセナル 4-2(前半2-0)レスター
<得点者>
[ア]ガブリエル・マルティネッリ(20分)、レアンドロ・トロサール(45分+1)、オウンゴール(90分+4)、カイ・ハバーツ(90分+9)
[レ]ジェームズ・ジャスティン2(47分、63分)
<警告>
[ア]ウィリアン・サリバ(46分)、リッカルド・カラフィオーリ(49分)
[レ]ジェイミー・バーディー(21分)、ウィルフレッド・エンディディ(31分)、スティーブ・クーパー(21分)、オリバー・スキップ(50分)、ファクンド・ブオナノッテ(70分)
観衆:60,323人
アーセナル 4-2(前半2-0)レスター
<得点者>
[ア]ガブリエル・マルティネッリ(20分)、レアンドロ・トロサール(45分+1)、オウンゴール(90分+4)、カイ・ハバーツ(90分+9)
[レ]ジェームズ・ジャスティン2(47分、63分)
<警告>
[ア]ウィリアン・サリバ(46分)、リッカルド・カラフィオーリ(49分)
[レ]ジェイミー・バーディー(21分)、ウィルフレッド・エンディディ(31分)、スティーブ・クーパー(21分)、オリバー・スキップ(50分)、ファクンド・ブオナノッテ(70分)
観衆:60,323人