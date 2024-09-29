チェルシーvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第6節】(スタンフォード ブリッジ)
チェルシー 4-2(前半4-2)ブライトン
<得点者>
[チ]コール・パーマー4(21分、28分、31分、41分)
[ブ]ジョルジニオ・ルター(7分)、カルロス・バレバ(34分)
<警告>
[チ]エンソ・フェルナンデス(29分)、マルク・ククレジャ(33分)、ウェスレイ・フォファナ(78分)
[ブ]ルイス・ダンク(27分)、ペルビス・エストゥピニャン(29分)
└三笘薫はフル出場で先制ゴールの起点に…チェルシーはパーマーがプレミア初の前半4得点を達成、ブライトンに逆転勝利
チェルシー 4-2(前半4-2)ブライトン
<得点者>
[チ]コール・パーマー4(21分、28分、31分、41分)
[ブ]ジョルジニオ・ルター(7分)、カルロス・バレバ(34分)
<警告>
[チ]エンソ・フェルナンデス(29分)、マルク・ククレジャ(33分)、ウェスレイ・フォファナ(78分)
[ブ]ルイス・ダンク(27分)、ペルビス・エストゥピニャン(29分)
└三笘薫はフル出場で先制ゴールの起点に…チェルシーはパーマーがプレミア初の前半4得点を達成、ブライトンに逆転勝利