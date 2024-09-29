¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡ÛÃæÅÄÎµÂÀ £²ÆüÌÜ£µÃåÂçÇÔ¤â¡Ö²ó¤êÂ¡¢½ÐÂ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Çµ¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄÎµÂÀ¡Ê£³£¶¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£²£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é²Ì´º¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤â¡¢ÉÔÈ¯¤Ç£µÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²æËý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²ó¤êÂ¡¢½ÐÂ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½éÆü¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡££²ÆüÌÜ¤Ï¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½®Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£±·î¡¢ºòÇ¯£µ·î¤ÎÁ°²óÀï¤ÈÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡££²£°£²£±Ç¯£³·î¤Î£Çµ£¶£¸¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤â½à£Ö¤È¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÀ®ÀÓ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÌÌ¡£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¡¡£µ·îÂ¿ËàÀî¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢£··îÂçÂ¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤È£Ó£Ç¤Ç½àÍ¥¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÃÏÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£Í½Áª¸åÈ¾¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤â½½Ê¬¤À¡£