【初音ミク 0x27 Eternal Stream】2025年10月 発売予定価格:38,000円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

グッドスマイルカンパニーより、2025年10月に発売される1/4スケールフィギュア「初音ミク 0x27 Eternal Stream」。こちらは、イラストレーター・redjuice氏が描いたバーチャル・シンガーの初音ミクを立体化した作品だ。

今回は、一夜限りのスペシャルステージ「MIKU FES’24(春)~Happy 16th Birthday~」のキービジュアルをフィギュアで再現している。2次元で描かれたイラストがそのままリアルな世界に飛び出してきたかのような出来映えになっており、ファンならぜひとも手に入れておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約412mmだ

イベントのキービジュアルで描かれていたミクは、何かに没頭しているような不思議な表情をしていたが、まさにその絶妙な雰囲気をそのままフィギュアで再現されていることに感動した。ヘッドセットを付けて、客席に歌いかけている姿をいろいろな角度から眺めることができるのは、まさにフィギュアならではの楽しみ方だ。

ミクのトレードマークの長いツインテールの髪は、複雑な形状をしており大きく舞っているように見える。それがフィギュア全体の躍動感にも繋がっているのだろう。グラデーションが掛かった大きな瞳だけではなく、アイシャドウや眉も含めて、青い色で統一されているところも美しい。

ミクの表情もイラストの雰囲気そのままだ

髪留めやヘッドセットなど細部にわたりしっかりと作り込まれている

角度を変えると、また違った表情が見えてくるのが面白い

煌びやかな雰囲気の衣装を身につけているミクだが、体の一部にオーロラコート加工を施していることに加えて、シャツやスカートはクリアパーツを重ねてイラストで描かれていたような質感を再現している。そのため、ゴージャスな見た目に仕上がっているのだろう。

近未来的なミクの衣装も再現されている

クリアパーツを多用することで、独特な衣装の質感を表現している

ラッパのような袖もスケスケだ

ミクの身に付けているミニスカートは、細かく折り目が付けられているだけではなく、デジタル風のデザインが施されている。太ももから下を覆い隠しているロングブーツも、煌びやかで足元にかけて美しいグラデーションが施されている。

スカートにも細かいデザインが施されている

ロングブーツはグラデーションがかかった色合いだ

台座は、元のイラストの背景をモチーフにしたようなデザインになっている

こちらの「初音ミク 0x27 Eternal Stream」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。店舗内では大きめの棚に飾られているので、いろいろな角度からじっくりと見られるようになっているのは嬉しい。せっかくの機会なので少しでも興味を持ったならば、お店に遊びに行ってみよう!

【フォトギャラリー】

Art by redjuice (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net