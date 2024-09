【室笠アカネ(バニーガール)】2025年5月 発売予定価格:26,800円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

マックスファクトリーより、2025年5月に発売される1/7スケールフィギュア「室笠アカネ(バニーガール)」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けシミュレーションRPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、「C&C」のエージェントである室笠アカネを立体化したものだ。

今回は、潜入ミッションのためバニーガール姿へと変装したときのイラストを元にフィギュアで再現している。いつもとは全く異なる衣装に身を包んだ室笠アカネの姿も魅力的だが、オリジナルのイラストと比較しても、かなり再現度が高い仕上がりになっている。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約300mmだ

眼鏡に手を当てて、やや頬を赤らめた表情がかわいらしい、こちらの室笠アカネ。頭に付けた白い兎の耳は、絶妙なシワが付けられておりリアルだ。また、後頭部には「ブルーアーカイブ」でおなじみのヘイローが浮かんでいる。

薄い栗色の長い髪もしなやかな見た目で、複雑な形状ではあるものの破綻することなく美しく造形されている。ちなみに写真ではわかりにくいのだが、背面側から見るとこの長い髪がひざ辺りまで隠すように伸びている。

この髪の色や白い素肌と合わせて、ふんわりとした雰囲気が漂っているところも彼女の魅力といえるだろう。

バニー姿がキュートすぎる!

少し照れたような表情も素晴らしい

後頭部部はヘイローが付けられている

白いバニースーツに、脚を包み込むような白いタイツを身につけていることから、これらの衣装が一体化しているような姿になっているところも面白い。その上から、シックなチェック柄のストールを着けているため、全体的にボリューミーに見える。

大きな胸を強調したような衣装だ

スタイルの良さがよくわかる

手に付けている手袋にも、細かいラインが入れられている

全体的にゴージャスな雰囲気だが、潜入ミッションという作品のイメージを崩さないように付属している専用台座もそのシーンを再現したような大理石調になっている。ちょっとしたところではあるが、細部にまでこだわって作られているのがわかる部分だ。

バニースーツということで、おへその窪みがわかるぐらいピッチリとしている

チェックのストールも暖かそうだ

専用台座は大理石調になっている

こちらの「室笠アカネ(バニーガール)」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。ファンならぜひとも手に入れておきたいアイテムだが、ショップによっては締め切りも迫ってきているので早めに予約を済ませておくことをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.