¥é¥¦¥¿¥í¤Îº£µ¨½éÃÆ´Þ¤à¥É¥Ã¥Ô¥¨¥Ã¥¿¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï28Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè6Àá¤Ç¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ËÎ×¤ß¡¢3-2¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
Á°Àá¥ß¥é¥ó¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢3Æü¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥ÀÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤Û¤Ü¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
Á°Àá¥í¡¼¥Þ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤ËÂÐ¤·¡¢³«»Ï43ÉÃ¤ËÀèÀ©ÃÆ¡£¥À¥ë¥ß¥¢¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤¬¥´¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¥ª¥³¥¤¥§¤Î¼ê¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÀèÀ©¸å¤â¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï9Ê¬¡¢¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¥é¥¦¥¿¥í¤Ë·èÄêµ¡¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï21Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥Æ¥å¥é¥à¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¥é¥¦¥¿¥í¤ÎÍî¤È¤·¤ò¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£
¤¹¤ë¤È35Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¼¥à¥é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¯¥í¥¹¤«¤é¥«¥Ð¥»¥ì¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤Û¤Ü°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥à¥Ò¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤ò¥é¥¦¥¿¥í¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¥é¥¦¥¿¥í¤Îº£µ¨½éÃÆ¤Ç2-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢³«»Ï2Ê¬¤Ë·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¡£¥Æ¥å¥é¥à¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥é¥¦¥¿¥í¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¥é¥¦¥¿¥í¤Î¥É¥Ã¥Ô¥¨¥Ã¥¿¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢71Ê¬¤Ë¤Ï¥é¥¦¥¿¥í¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥È¥ê¥×¥ì¥Ã¥¿¤ËÇ÷¤ë¤âGK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¥ë¥Ã¥«¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥óÎ¢¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3-2¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÔÀï¤«¤é¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼ 2-3 ¥¤¥ó¥Æ¥ë
¡Ú¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥«¥Ð¥»¥ì(Á°35)
¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ë¥Ã¥«(¸å38)
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Û
¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸(Á°1)
¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(Á°48)
¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(¸å2)
CL¡õEL¤ÎÁ´»î¹ç¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
WOWOW¤ÇCL¡õEL¤ò´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Á°Àá¥ß¥é¥ó¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢3Æü¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥ÀÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤Û¤Ü¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
Á°Àá¥í¡¼¥Þ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¤ËÂÐ¤·¡¢³«»Ï43ÉÃ¤ËÀèÀ©ÃÆ¡£¥À¥ë¥ß¥¢¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤¬¥´¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¥ª¥³¥¤¥§¤Î¼ê¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï21Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥Æ¥å¥é¥à¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢28Ê¬¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¥é¥¦¥¿¥í¤ÎÍî¤È¤·¤ò¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£
¤¹¤ë¤È35Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¼¥à¥é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¯¥í¥¹¤«¤é¥«¥Ð¥»¥ì¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤Û¤Ü°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥à¥Ò¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤ò¥é¥¦¥¿¥í¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¥é¥¦¥¿¥í¤Îº£µ¨½éÃÆ¤Ç2-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢³«»Ï2Ê¬¤Ë·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¡£¥Æ¥å¥é¥à¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥é¥¦¥¿¥í¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¥é¥¦¥¿¥í¤Î¥É¥Ã¥Ô¥¨¥Ã¥¿¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢71Ê¬¤Ë¤Ï¥é¥¦¥¿¥í¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥È¥ê¥×¥ì¥Ã¥¿¤ËÇ÷¤ë¤âGK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¥ë¥Ã¥«¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥óÎ¢¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3-2¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÔÀï¤«¤é¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼ 2-3 ¥¤¥ó¥Æ¥ë
¡Ú¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥«¥Ð¥»¥ì(Á°35)
¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥ë¥Ã¥«(¸å38)
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Û
¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸(Á°1)
¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(Á°48)
¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(¸å2)
CL¡õEL¤ÎÁ´»î¹ç¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡ª
¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª
WOWOW¤ÇCL¡õEL¤ò´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é