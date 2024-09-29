【「ZIP！」「株式会社マジルミエ」コラボ特別番組 】 9月29日（日） 16時時25分～放送予定

　集英社は9月29日、日本テレビ朝の情報番組「ZIP！」と「株式会社マジルミエ」のコラボ特別番組「ZIP！特別編　株式会社マジルミエ！教えてください」を放送する。放送時間は16時時25分から。

　本コラボ番組は、「「ZIP！」で木曜パーソナリティの鈴木福さんが担当するコーナー「社長！教えてください」の特別版として、原作を連載する集英社「少年ジャンプ＋」編集部を取材し、その様子が届けられる。さらに、桜木カナ役のファイルーズあいさん、オープニングテーマ「オーダーメイド」を担当するまふまふさんのインタビューも放送される。

　なお、詳細は「株式会社マジルミエ」アニメ公式サイトにて記載されている。

 □「株式会社マジルミエ」アニメ公式サイト

番組概要

番組名：「ZIP！特別編　株式会社マジルミエ！教えてください」
放送日時：9月29日（日）16時25分～16時55分（関東ローカル）
※全国でも順次放送予定※

【TVアニメ「株式会社マジルミエ」TeaserPV】

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