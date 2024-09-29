「ZIP！」と「株式会社マジルミエ」がコラボ！「ZIP！」にて特別番組放送決定！
【「ZIP！」「株式会社マジルミエ」コラボ特別番組 】 9月29日（日） 16時時25分～放送予定
番組名：「ZIP！特別編 株式会社マジルミエ！教えてください」 【TVアニメ「株式会社マジルミエ」TeaserPV】
集英社は9月29日、日本テレビ朝の情報番組「ZIP！」と「株式会社マジルミエ」のコラボ特別番組「ZIP！特別編 株式会社マジルミエ！教えてください」を放送する。放送時間は16時時25分から。
本コラボ番組は、「「ZIP！」で木曜パーソナリティの鈴木福さんが担当するコーナー「社長！教えてください」の特別版として、原作を連載する集英社「少年ジャンプ＋」編集部を取材し、その様子が届けられる。さらに、桜木カナ役のファイルーズあいさん、オープニングテーマ「オーダーメイド」を担当するまふまふさんのインタビューも放送される。
なお、詳細は「株式会社マジルミエ」アニメ公式サイトにて記載されている。
□「株式会社マジルミエ」アニメ公式サイト
🔮💼日本テレビにて特番放送決定💻🪄- 株式会社マジルミエ【公式】 (@MagilumiereLtd) September 5, 2024
9月29日(日)午後4時25分～日本テレビにて、ZIP!とのコラボ特別番組「ZIP！特別編 株式会社マジルミエ！教えてください」の放送が決定🎉
👇詳細https://t.co/JcC5ymqhIY#マジルミエ #ファイルーズあい #まふまふ #ZIP #鈴木福 pic.twitter.com/aikXEOVuF2
番組概要
番組名：「ZIP！特別編 株式会社マジルミエ！教えてください」
放送日時：9月29日（日）16時25分～16時55分（関東ローカル）
※全国でも順次放送予定※
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