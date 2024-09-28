アーセナルvsレスター スタメン発表
[9.28 プレミアリーグ第6節](エミレーツ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 47 M. Kacurri
DF 51 J. Nichols
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 3 バウト・ファース
DF 5 カレブ・オコリ
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 22 オリバー・スキップ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 1 ダニー・ウォード
DF 4 コナー・コーディ
DF 21 リカルド・ペレイラ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 14 ボビー・リード
FW 18 ジョルダン・アイェウ
FW 29 オドソンヌ・エドゥアール
監督
スティーブ・クーパー
※23:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 41 デクラン・ライス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 47 M. Kacurri
DF 51 J. Nichols
MF 20 ジョルジーニョ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[レスター・シティ]
先発
GK 30 マッズ・ハーマンセン
DF 2 ジェームズ・ジャスティン
DF 3 バウト・ファース
DF 5 カレブ・オコリ
DF 16 ビクトル・クリスティアンセン
MF 6 ウィルフレッド・エンディディ
MF 8 ハリー・ウィンクス
MF 10 ステフィー・マビディディ
MF 22 オリバー・スキップ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 9 ジェイミー・バーディー
控え
GK 1 ダニー・ウォード
DF 4 コナー・コーディ
DF 21 リカルド・ペレイラ
MF 11 ビラル エル カヌ
MF 17 ハムザ・チャウドゥリー
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 14 ボビー・リード
FW 18 ジョルダン・アイェウ
FW 29 オドソンヌ・エドゥアール
監督
スティーブ・クーパー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります