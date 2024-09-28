[9.28 プレミアリーグ第6節](グディソン パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 18 アシュリー・ヤング

DF 19 ビタリー・ミコレンコ

DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト

MF 7 ドワイト・マクニール

MF 8 オレル・マンガラ

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ

MF 29 イェスパー・リンドストローム

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

DF 5 マイケル・キーン

DF 15 ジェイク・オブライエン

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 37 ジェームズ・ガーナー

MF 42 ティム・イロエグブナム

MF 45 H. Armstrong

FW 11 ジャック・ハリソン

FW 14 ベト

監督

ショーン・ダイチェ

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 9 エディ・エンケティア

FW 10 エベレチ・エゼ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 27 トレボ・チャロバー

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 64 A. Agbinone

FW 7 イスマイラ・サール

FW 46 F. Umeh

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります