エバートンvsクリスタル・パレス スタメン発表
[9.28 プレミアリーグ第6節](グディソン パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 8 オレル・マンガラ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 29 イェスパー・リンドストローム
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 5 マイケル・キーン
DF 15 ジェイク・オブライエン
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 42 ティム・イロエグブナム
MF 45 H. Armstrong
FW 11 ジャック・ハリソン
FW 14 ベト
監督
ショーン・ダイチェ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 9 エディ・エンケティア
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 64 A. Agbinone
FW 7 イスマイラ・サール
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
※23:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 8 オレル・マンガラ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 5 マイケル・キーン
DF 15 ジェイク・オブライエン
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 42 ティム・イロエグブナム
MF 45 H. Armstrong
FW 11 ジャック・ハリソン
FW 14 ベト
監督
ショーン・ダイチェ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 9 エディ・エンケティア
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 64 A. Agbinone
FW 7 イスマイラ・サール
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります