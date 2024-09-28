チェルシーvsブライトン スタメン発表
[9.28 プレミアリーグ第6節](スタンフォード ブリッジ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 40 レナト・ベイガ
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 7 ペドロ・ネト
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 5 ルイス・ダンク
DF 24 F. Kadıoğlu
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 20 カルロス・バレバ
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 22 三笘薫
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
DF 47 I. Samuels
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 27 マロ ギュスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 アクセル・ディサシ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 40 レナト・ベイガ
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 7 ペドロ・ネト
FW 14 ジョアン・フェリックス
FW 18 クリストファー・エンクンク
監督
エンツォ マレスカ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 5 ルイス・ダンク
DF 24 F. Kadıoğlu
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 20 カルロス・バレバ
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 14 ジョルジニオ・ルター
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 22 三笘薫
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 3 イゴール
DF 47 I. Samuels
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 17 ヤンクバ・ミンテ
FW 28 エバン・ファーガソン
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります