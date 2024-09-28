　ブラジルサッカー連盟(CBF)は27日、10月の北中米W杯南米予選に臨むブラジル代表メンバー23名を発表した。10月10日にアウェーでチリ代表、同15日にホームでペルー代表と対戦する。

　ドリバウ・ジュニオール監督率いるブラジルは開幕から8試合を消化し、3勝1分4敗(勝ち点10)で5位。上位6チームが本大会にストレートインできるとはいえ、首位アルゼンチン代表に8ポイント差をつけられるなど、らしくない戦いが続いている。

　今回はFWイゴール・ジェズス(ボタフォゴ)とDFアブネル・ビニシウス(リヨン)が初招集されたほか、FWラフィーニャ(バルセロナ)やFWガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)が復帰を果たした。

以下、ブラジル代表メンバー23名

▽GK

アリソン・ベッカー(リバプール)

ベント(アルナスル)

エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)

▽DF

ダニーロ(ユベントス)

バンデルソン(モナコ)

ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)

アブネル・ビニシウス(リヨン)

グレイソン・ブレーメル(ユベントス)

エデル・ミリトン(R・マドリー)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

マルキーニョス(パリSG)

▽MF

アンドレ(フルミネンセ)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

ジェルソン(フラメンゴ)}

ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)

ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)

▽FW

エンドリッキ(R・マドリー)

ラフィーニャ(バルセロナ)

ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)

イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)

サビーニョ(マンチェスター・C)

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)

ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)