W杯南米予選5位のブラジル代表、10月の2試合に向けた招集メンバー発表! 初選出は2名
ブラジルサッカー連盟(CBF)は27日、10月の北中米W杯南米予選に臨むブラジル代表メンバー23名を発表した。10月10日にアウェーでチリ代表、同15日にホームでペルー代表と対戦する。
ドリバウ・ジュニオール監督率いるブラジルは開幕から8試合を消化し、3勝1分4敗(勝ち点10)で5位。上位6チームが本大会にストレートインできるとはいえ、首位アルゼンチン代表に8ポイント差をつけられるなど、らしくない戦いが続いている。
今回はFWイゴール・ジェズス(ボタフォゴ)とDFアブネル・ビニシウス(リヨン)が初招集されたほか、FWラフィーニャ(バルセロナ)やFWガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)が復帰を果たした。
以下、ブラジル代表メンバー23名
▽GK
アリソン・ベッカー(リバプール)
ベント(アルナスル)
エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)
▽DF
ダニーロ(ユベントス)
バンデルソン(モナコ)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
アブネル・ビニシウス(リヨン)
グレイソン・ブレーメル(ユベントス)
エデル・ミリトン(R・マドリー)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
マルキーニョス(パリSG)
▽MF
アンドレ(フルミネンセ)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
ジェルソン(フラメンゴ)}
ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)
ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
▽FW
エンドリッキ(R・マドリー)
ラフィーニャ(バルセロナ)
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)
サビーニョ(マンチェスター・C)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
ドリバウ・ジュニオール監督率いるブラジルは開幕から8試合を消化し、3勝1分4敗(勝ち点10)で5位。上位6チームが本大会にストレートインできるとはいえ、首位アルゼンチン代表に8ポイント差をつけられるなど、らしくない戦いが続いている。
以下、ブラジル代表メンバー23名
▽GK
アリソン・ベッカー(リバプール)
ベント(アルナスル)
エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)
▽DF
ダニーロ(ユベントス)
バンデルソン(モナコ)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
アブネル・ビニシウス(リヨン)
グレイソン・ブレーメル(ユベントス)
エデル・ミリトン(R・マドリー)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
マルキーニョス(パリSG)
▽MF
アンドレ(フルミネンセ)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
ジェルソン(フラメンゴ)}
ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)
ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
▽FW
エンドリッキ(R・マドリー)
ラフィーニャ(バルセロナ)
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)
サビーニョ(マンチェスター・C)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)