[9.28 ブンデスリーガ第5節](Europa-Park Stadion)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 18 エレン・ディンクチ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 33 J. Makengo

DF 43 B. Ogbus

MF 7 ノア・バイスハウプト

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 44 J. Manzambi

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ ヴァシリ

DF 3 K. Mets

DF 5 H. Wahl

DF 8 E. Smith

MF 2 M. Saliakas

MF 7 ジャクソン アーヴァイン

MF 16 カルロ・ブカルファ

MF 23 P. Treu

FW 11 ヨハネス エッゲシュタイン

FW 17 O. Afolayan

FW 26 E. Saad

控え

GK 1 ベン フォル

DF 4 ダヴィド・ネメス

DF 14 フィン・スティーブンス

DF 21 ラース リツカ

DF 25 A. Dźwigała

MF 10 ダネル シナニ

MF 24 コナー メトカーフ

FW 18 スコット バンクス

FW 19 A. Albers

監督

ブレッシンアレクサンダー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります