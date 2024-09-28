フライブルクvsS・パウリ スタメン発表
[9.28 ブンデスリーガ第5節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 33 J. Makengo
DF 43 B. Ogbus
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 J. Manzambi
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ ヴァシリ
DF 3 K. Mets
DF 5 H. Wahl
DF 8 E. Smith
MF 2 M. Saliakas
MF 7 ジャクソン アーヴァイン
MF 16 カルロ・ブカルファ
MF 23 P. Treu
FW 11 ヨハネス エッゲシュタイン
FW 17 O. Afolayan
FW 26 E. Saad
控え
GK 1 ベン フォル
DF 4 ダヴィド・ネメス
DF 14 フィン・スティーブンス
DF 21 ラース リツカ
DF 25 A. Dźwigała
MF 10 ダネル シナニ
MF 24 コナー メトカーフ
FW 18 スコット バンクス
FW 19 A. Albers
監督
ブレッシンアレクサンダー
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 33 J. Makengo
DF 43 B. Ogbus
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 J. Manzambi
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ ヴァシリ
DF 3 K. Mets
DF 5 H. Wahl
DF 8 E. Smith
MF 2 M. Saliakas
MF 7 ジャクソン アーヴァイン
MF 16 カルロ・ブカルファ
MF 23 P. Treu
FW 11 ヨハネス エッゲシュタイン
FW 17 O. Afolayan
FW 26 E. Saad
控え
GK 1 ベン フォル
DF 4 ダヴィド・ネメス
DF 14 フィン・スティーブンス
DF 21 ラース リツカ
DF 25 A. Dźwigała
MF 10 ダネル シナニ
MF 24 コナー メトカーフ
FW 18 スコット バンクス
FW 19 A. Albers
監督
ブレッシンアレクサンダー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります