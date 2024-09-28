【巨人Ｖ記録室】継投で球団史上最多の１６試合完封 ２０ホールド以上も球団最多タイの３人
◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島１―８巨人（２８日・マツダスタジアム）
巨人は２０年以来４年ぶりのＶ。今季、完封勝利はここまで２１試合あるが、継投での完封がそのうち１６試合。２３年の１５試合を超え、今季が最多となっている。今季の巨人の継投での完封試合は
月・日 スコア 相手（投手）
３・２９ ４○０ 阪神（○戸郷―Ｈ西舘―Ｈ中川―大勢）
３・３０ ５○０ 阪神（○グリフィン―Ｈ西舘―バルドナード―堀田）
４・４ ２○０ 中日（○菅野―Ｈ中川―Ｓ大勢）
４・７ ３○０ ＤｅＮＡ（○高橋礼―Ｈ中川―Ｈ西舘―Ｓ大勢）
４・１１ ５○０ ヤクルト（○菅野―Ｈ中川―Ｈバルドナード―Ｈ西舘―ケラー）
４・２３ ２○０ 中日（○山崎伊―Ｈ高梨―Ｈバルドナード―Ｓ大勢）
５・１５ ４○０ ＤｅＮＡ（○堀田―Ｈ西舘―高梨―泉）
５・２９ １○０ ソフトバンク（○堀田―Ｈ西舘―高梨―泉）
６・１５ ２○０ 日本ハム（○グリフィン―バルドナード）
８・１０ ２○０ 中日（○井上―Ｈケラー―Ｈバルドナード―Ｓ大勢）
８・１２ １○０ 阪神（○山崎伊―Ｈ高梨―船迫―Ｈバルドナード―Ｓケラー）
８・２５ ２○０ 中日（○菅野―Ｈ高梨―Ｓ大勢）
９・５ ３○０ ヤクルト（○戸郷―Ｈケラー―Ｓ大勢）
９・１２ ５○０ 広島（○戸郷―Ｈケラー―バルドナード―Ｓ大勢）
９・１９ ６○０ ＤｅＮＡ（○戸郷―堀田）
９・２３ １○０ 阪神（グリフィン―○ケラー―Ｈバルドナード―大勢）
【注】投手の○は勝利投手、Ｈはホールド、Ｓはセーブ
また、今季のホールド数はここまで１３８。昨年の１２０を超えて球団最多を更新している。個人ではバルドナードが２６、高梨が２４、船迫が２２で２０以上が３人。同一シーズンで２０Ｈ以上が３人は１０年（久保裕也３２、越智大祐２１、山口鉄也２０）に並び、最多だ。