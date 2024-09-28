９回に登板した高梨雄平（カメラ・宮崎　亮太）

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◆ＪＥＲＡ　セ・リーグ　広島１―８巨人（２８日・マツダスタジアム）

　巨人は２０年以来４年ぶりのＶ。今季、完封勝利はここまで２１試合あるが、継投での完封がそのうち１６試合。２３年の１５試合を超え、今季が最多となっている。今季の巨人の継投での完封試合は

月・日　　スコア　相手（投手）

３・２９　４○０　阪神（○戸郷―Ｈ西舘―Ｈ中川―大勢）

３・３０　５○０　阪神（○グリフィン―Ｈ西舘―バルドナード―堀田）

４・４　　２○０　中日（○菅野―Ｈ中川―Ｓ大勢）

４・７　　３○０　ＤｅＮＡ（○高橋礼―Ｈ中川―Ｈ西舘―Ｓ大勢）

４・１１　５○０　ヤクルト（○菅野―Ｈ中川―Ｈバルドナード―Ｈ西舘―ケラー）

４・２３　２○０　中日（○山崎伊―Ｈ高梨―Ｈバルドナード―Ｓ大勢）

５・１５　４○０　ＤｅＮＡ（○堀田―Ｈ西舘―高梨―泉）

５・２９　１○０　ソフトバンク（○堀田―Ｈ西舘―高梨―泉）

６・１５　２○０　日本ハム（○グリフィン―バルドナード）

８・１０　２○０　中日（○井上―Ｈケラー―Ｈバルドナード―Ｓ大勢）

８・１２　１○０　阪神（○山崎伊―Ｈ高梨―船迫―Ｈバルドナード―Ｓケラー）

８・２５　２○０　中日（○菅野―Ｈ高梨―Ｓ大勢）

９・５　　３○０　ヤクルト（○戸郷―Ｈケラー―Ｓ大勢）

９・１２　５○０　広島（○戸郷―Ｈケラー―バルドナード―Ｓ大勢）

９・１９　６○０　ＤｅＮＡ（○戸郷―堀田）

９・２３　１○０　阪神（グリフィン―○ケラー―Ｈバルドナード―大勢）

【注】投手の○は勝利投手、Ｈはホールド、Ｓはセーブ

　また、今季のホールド数はここまで１３８。昨年の１２０を超えて球団最多を更新している。個人ではバルドナードが２６、高梨が２４、船迫が２２で２０以上が３人。同一シーズンで２０Ｈ以上が３人は１０年（久保裕也３２、越智大祐２１、山口鉄也２０）に並び、最多だ。