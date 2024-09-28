◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島１―８巨人（２８日・マツダスタジアム）

巨人は２０年以来４年ぶりのＶ。今季、完封勝利はここまで２１試合あるが、継投での完封がそのうち１６試合。２３年の１５試合を超え、今季が最多となっている。今季の巨人の継投での完封試合は

月・日 スコア 相手（投手）

３・２９ ４○０ 阪神（○戸郷―Ｈ西舘―Ｈ中川―大勢）

３・３０ ５○０ 阪神（○グリフィン―Ｈ西舘―バルドナード―堀田）

４・４ ２○０ 中日（○菅野―Ｈ中川―Ｓ大勢）

４・７ ３○０ ＤｅＮＡ（○高橋礼―Ｈ中川―Ｈ西舘―Ｓ大勢）

４・１１ ５○０ ヤクルト（○菅野―Ｈ中川―Ｈバルドナード―Ｈ西舘―ケラー）

４・２３ ２○０ 中日（○山崎伊―Ｈ高梨―Ｈバルドナード―Ｓ大勢）

５・１５ ４○０ ＤｅＮＡ（○堀田―Ｈ西舘―高梨―泉）

５・２９ １○０ ソフトバンク（○堀田―Ｈ西舘―高梨―泉）

６・１５ ２○０ 日本ハム（○グリフィン―バルドナード）

８・１０ ２○０ 中日（○井上―Ｈケラー―Ｈバルドナード―Ｓ大勢）

８・１２ １○０ 阪神（○山崎伊―Ｈ高梨―船迫―Ｈバルドナード―Ｓケラー）

８・２５ ２○０ 中日（○菅野―Ｈ高梨―Ｓ大勢）

９・５ ３○０ ヤクルト（○戸郷―Ｈケラー―Ｓ大勢）

９・１２ ５○０ 広島（○戸郷―Ｈケラー―バルドナード―Ｓ大勢）

９・１９ ６○０ ＤｅＮＡ（○戸郷―堀田）

９・２３ １○０ 阪神（グリフィン―○ケラー―Ｈバルドナード―大勢）

【注】投手の○は勝利投手、Ｈはホールド、Ｓはセーブ

また、今季のホールド数はここまで１３８。昨年の１２０を超えて球団最多を更新している。個人ではバルドナードが２６、高梨が２４、船迫が２２で２０以上が３人。同一シーズンで２０Ｈ以上が３人は１０年（久保裕也３２、越智大祐２１、山口鉄也２０）に並び、最多だ。