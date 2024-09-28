¸µ´Ç¸î»Õ¡¦¾¾ÅçÆäº»¡Ö¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ì¥¸ÂÞ¤ò¿¨¤ë½À¤é¤«¤µ¡×¤È¡É¿å¥Ñ¥¤¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾ÅçÆäº»¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡Ø¤Ê¤®¤µ¤ÎÀÀ¤¤¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¡¦¾¾ÅçÆäº»¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤«¤é¥°¥é¥É¥ë¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¸½ºß26ºÐ¤ÈÃÙºé¤¤À¤¬¡¢Çò°á¤ÎÅ·»È¤ò»×¤ï¤»¤ëÀ¶½ã·Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¤È163cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB95¡¦W62¡¦H95¤È°µÅÝÅª¤ÊH¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£1stDVD¤Ï¡¢¿·¿Í¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò¿ï½ê¤Ç¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²£Æý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾Åç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë±âÈþÂçÅç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¿ô¥«·î¸å¤ËDVD¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£DVD¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤·¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¡¹¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ä¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾¾Åç¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î²¼Ãå¤òÃå¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Èº½ÉÍ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤ÈÇò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î²¼Ãå¤òÃå¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤Î°Å¤µ¤È»£±Æ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î²¦Æ»¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ó¡¼¥Á¤ä¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà»á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾¾Åç¤òÈà»áÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿ô¥«·îÁ°¤Þ¤Ç´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾¾Åç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸µ¡¹¤³¤¦¤¤¤¦¿åÃå¤È¤«Èï¼ÌÂÎ¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´êË¾¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤¬1ÈÖ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê°å»Õ¤¬¤¤¤Æ¡¢Ãà°ìÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢¡Ö(»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤Î)»æÌÌ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·DVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼«¤é"¿å¥Ñ¥¤"¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿H¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¡£¡Ö¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ì¥¸ÂÞ¤ò²¼¤«¤é¿¨¤ë½À¤é¤«¤µ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï"¿å¥Ñ¥¤"¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¡¦¾¾ÅçÆäº»¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤«¤é¥°¥é¥É¥ë¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¸½ºß26ºÐ¤ÈÃÙºé¤¤À¤¬¡¢Çò°á¤ÎÅ·»È¤ò»×¤ï¤»¤ëÀ¶½ã·Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¤È163cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB95¡¦W62¡¦H95¤È°µÅÝÅª¤ÊH¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£1stDVD¤Ï¡¢¿·¿Í¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò¿ï½ê¤Ç¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ä¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾¾Åç¤È¤Î¥Ç¡¼¥ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î²¼Ãå¤òÃå¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Èº½ÉÍ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤ÈÇò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î²¼Ãå¤òÃå¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤Î°Å¤µ¤È»£±Æ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î²¦Æ»¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ó¡¼¥Á¤ä¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà»á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾¾Åç¤òÈà»áÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿ô¥«·îÁ°¤Þ¤Ç´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾¾Åç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸µ¡¹¤³¤¦¤¤¤¦¿åÃå¤È¤«Èï¼ÌÂÎ¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´êË¾¤¬³ð¤Ã¤¿¤È¤«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤¬1ÈÖ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê°å»Õ¤¬¤¤¤Æ¡¢Ãà°ìÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢¡Ö(»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤Î)»æÌÌ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·DVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼«¤é"¿å¥Ñ¥¤"¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿H¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¡£¡Ö¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ì¥¸ÂÞ¤ò²¼¤«¤é¿¨¤ë½À¤é¤«¤µ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï"¿å¥Ñ¥¤"¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£