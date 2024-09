TVアニメ『らんま1/2』のノンクレジットオープニング映像が公開された。

参考:『ダンダダン』『ドラゴンボールDAIMA』『チ。』など、必見の秋アニメをピックアップ!

『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』で知られる高橋留美子が、『週刊少年サンデー』1987年36号から1996年12号で連載した格闘ラブコメディーを新たにアニメ化する本作。高橋は2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」にて「コミックの殿堂(The Will EisnerAward Hall of Fame)」入り、2019年にフランスのアングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲している。

物語は、中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子。乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、格闘ラブコメディーだ。

公開されたノンクレジットオープニング映像では、anoが歌うオープニングテーマ「許婚っきゅん」にあわせて、MAPPA制作のアニメ映像が展開されている。(文=リアルサウンド編集部)