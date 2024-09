アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが28日、埼玉県・戸田市文化会館で『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』を開催。本ツアーでは全国12カ所、15公演を開催。グループ史上最大規模の全国ホールツアーになっており、追加公演を除くすべての公演のチケットが完売している。4月に発売した1stアルバムのアートワークで“NEW KAWAII Princess”に変身したメンバーが、2ndシングルのアートワークでは“童話のはじまり”をテーマにプリンセスになる前の物語を表現したが、今回のツアーテーマはその物語を描いた“STORY”。メンバーカラーのドレスとティアラを纏い「わたしの一番かわいいところ」、「NEW KAWAII」など人気楽曲や、9月18日に発売された2nd シングル CDに収録された新曲「フルーツバスケット」、「スターライト・ヴァルキリー」を初歌唱した。ソロ曲やユニット曲も含む全20曲を披露し、メンバーそれぞれの個性を存分に見せつけ、“THE STORY OF SEVEN COLORS”の世界観を体現した。

アンコールでは、新曲「フルーツバスケット」をもう一度披露。この楽曲ではメンバーが客席通路におり、練り歩きながらファンとの交流を至近距離で楽しんだ。練り歩いている最中に曲が止まり、突如映像が流れ始める。メンバーも聞いていない演出に顔を見合わせ驚いているなか、モニターに「FRUITS ZIPPER 3rd Anniversary LIVE 2025.6.3(火) さいたまスーパーアリーナ」と映し出され、FRUITS ZIPPERグループ結成3周年のライブを2025年6月3日(火)ににさいたまスーパーアリーナで開催することを発表。会場は大きな拍手と「おめでとう!」の声に包まれ、中には涙するファンの姿もあった。メンバーの鎮西寿々歌は「こんなサプライズがあるなんて全く想定していなくて本当にビックリしてるんですけど、さいたまスーパーアリーナでライブをするという夢が叶った瞬間をみんなと一緒に過ごすことができてとても嬉しいです」とファンに伝え、共に喜びを分かち合った。最後に「わたしの一番かわいいところ」を披露し、ツアー初日は大歓声の中幕を閉じた。FRUITS ZIPPERは、「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年4月にデビュー。メンバーは鎮西、櫻井優衣、仲川瑠夏、松本かれん、月足天音、早瀬ノエル、真中まなの7人。1stCDシングルとしてリリースした「わたしの一番かわいいところ」は、TikTokで9億回再生を突破し、昨年の『第65回輝く!日本レコード大賞』(TBS系)では最優秀新人賞を受賞。今年5月には結成2周年記念のライブを日本武道館で開催した。