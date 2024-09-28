ウディネーゼvsインテル スタメン発表
[9.28 セリエA第6節](ダーチャ・アレーナ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ オコイェ
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 95 I. Touré
MF 6 オイエル・サラガ
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 J. Karlström
MF 33 ジョーダン・ゼムラ
FW 9 キーナン・デイビス
FW 10 フロリアン・トバン
控え
GK 90 ラズヴァン サヴァ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 4 ジェームズ・アバンクワ
DF 16 M. Palma
DF 23 エンゾ・エボス
MF 14 A. Atta
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
MF 77 Rui Modesto
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
FW 21 イケル・ブラボ
FW 22 Brenner
監督
Kosta Runjaić
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※22:00開始
<出場メンバー>
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ オコイェ
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 95 I. Touré
MF 6 オイエル・サラガ
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 J. Karlström
MF 33 ジョーダン・ゼムラ
FW 9 キーナン・デイビス
控え
GK 90 ラズヴァン サヴァ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 4 ジェームズ・アバンクワ
DF 16 M. Palma
DF 23 エンゾ・エボス
MF 14 A. Atta
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
MF 77 Rui Modesto
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
FW 21 イケル・ブラボ
FW 22 Brenner
監督
Kosta Runjaić
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 42 T. Palacios
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります