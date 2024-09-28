[9.28 セリエA第6節](ダーチャ・アレーナ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ウディネーゼ]

先発

GK 40 マドゥカ オコイェ

DF 27 クリスティアン・カバセレ

DF 29 ジャカ・ビヨル

DF 95 I. Touré

MF 6 オイエル・サラガ

MF 8 サンディ・ロブリッチ

MF 19 キングスレイ・エヒジブエ

MF 25 J. Karlström

MF 33 ジョーダン・ゼムラ

FW 9 キーナン・デイビス

FW 10 フロリアン・トバン

控え

GK 90 ラズヴァン サヴァ

GK 93 ダニエレ・パデッリ

DF 4 ジェームズ・アバンクワ

DF 16 M. Palma

DF 23 エンゾ・エボス

MF 14 A. Atta

MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ

MF 77 Rui Modesto

FW 17 ロレンツォ・ルッカ

FW 21 イケル・ブラボ

FW 22 Brenner

監督

Kosta Runjaić

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 31 Y. Bisseck

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 2 デンゼル・ダンフリース

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 42 T. Palacios

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります