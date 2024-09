アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが28日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、埼玉・戸田市文化会館で行われた『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』のライブツアー初日から仕事復帰したことをファンに報告した。早瀬は「初日ありがとうございました!お久しぶりのライブ楽しかったよ!みんなに会えて嬉しかった!次福岡よろしくお願いします!」と元気な姿の写真を添えて、約1ヶ月ぶりにSNSを更新した。

この投稿にファンからは「おかえり!」「初日お疲れ様!」「元気な姿が見れて本当に良かった!」など反響を呼んでいる。早瀬は8月下旬頃から体調不良のためイベントを欠席。FRUITS ZIPPERの公式サイトからは「イベントを心待ちにしてくださる皆様へご心配・ご迷惑をおかけして申し訳ございません。早瀬ノエルですがイベント復帰に向け、現在医師やスタッフと相談のもと回復に努めております。」とアナウンスされていた。また、本公演では来年6月3日にさいたまスーパーアリーナでのグループ結成3周年記念ライブの開催も発表。早瀬は「ずっと3周年はさいたまスーパーアリーナがいい!って思ってたらまさかの発表で本当にびっくりしています。絶対に成功させたいのでみんな絶対に来てね!待ってるからね!」とファンに伝えた。FRUITS ZIPPERは、「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年4月にデビュー。メンバーは早瀬、櫻井優衣、仲川瑠夏、松本かれん、月足天音、鎮西寿々歌、真中まなの7人。1stCDシングルとしてリリースした「わたしの一番かわいいところ」は、TikTokで9億回再生を突破し、昨年の『第65回輝く!日本レコード大賞』(TBS系)では最優秀新人賞を受賞。今年5月には結成2周年記念のライブを日本武道館で開催した。