FRUITS ZIPPERÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¡¡Ìó1¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎSNS¹¹¿·¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤ÎÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØFRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤«¤é»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ë¶Ã¤¯FRUITS ZIPPER
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¡Ö½éÆü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¼¡Ê¡²¬¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Ìó1¥ö·î¤Ö¤ê¤ËSNS¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¡Ö½éÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï8·î²¼½Üº¢¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¡£FRUITS ZIPPER¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Ç¤¹¤¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¡¢¸½ºß°å»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¤â¤È²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤ÏÍèÇ¯6·î3Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®3¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£ÁáÀ¥¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È3¼þÇ¯¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¤¤¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯É½¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤ß¤ó¤ÊÀäÂÐ¤ËÍè¤Æ¤Í¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¤Ï¡¢¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2022Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁáÀ¥¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢·îÂÅ·²»¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Î7¿Í¡£1stCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ï¡¢TikTok¤Ç9²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¡ØÂè65²óµ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï·ëÀ®2¼þÇ¯µÇ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ë¶Ã¤¯FRUITS ZIPPER
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¡Ö½éÆü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¼¡Ê¡²¬¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Ìó1¥ö·î¤Ö¤ê¤ËSNS¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï8·î²¼½Üº¢¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¡£FRUITS ZIPPER¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´¿´ÇÛ¡¦¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Ç¤¹¤¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¡¢¸½ºß°å»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¤â¤È²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤ÏÍèÇ¯6·î3Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®3¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£ÁáÀ¥¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È3¼þÇ¯¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¤¤¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯É½¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤ß¤ó¤ÊÀäÂÐ¤ËÍè¤Æ¤Í¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡FRUITS ZIPPER¤Ï¡¢¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2022Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁáÀ¥¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢·îÂÅ·²»¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Î7¿Í¡£1stCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ï¡¢TikTok¤Ç9²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¡ØÂè65²óµ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï·ëÀ®2¼þÇ¯µÇ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£