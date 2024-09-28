【巨人Ｖ記録室】最多４８度目優勝 阿部監督の就任１年目リーグ制覇は史上２２人目
巨人は２０年以来４年ぶり４８度目の優勝（１リーグ時代９度、セ３９度目）。今季はセで唯一、６位がなかった。
新人監督のＶは今年先に優勝した小久保裕紀（ソフトバンク）以来、２２人目。同一年に両リーグで新人監督Ｖは８６年の阿南準郎（広島）と森祇晶（西武）、０２年の原辰徳（巨人）と伊原春樹（西武）、０４年の落合博満（中日）と伊東勤（西武）、１５年の真中満（ヤクルト）と工藤公康（ソフトバンク）に次いで５度目。
◆球団別リーグ優勝回数
巨人 ４８（セ３９、１リーグ９）
西武 ２３（パ２３）
ソフトバンク ２２（パ２０、１リーグ２）
オリックス １５（パ１５）
阪神 １０（セ６、１リーグ４）
中日 ９（セ９）
広島 ９（セ９）
ヤクルト ９（セ９）
日本ハム ７（パ７）
ロッテ ５（パ５）
ＤｅＮＡ ２（セ２）
楽天 １（パ１）
（以下消滅球団）
近鉄 ４（パ４）
松竹 １（セ１）
◇新人監督Ｖ
３６年 藤本定義（巨人）
４３年 中島治康（巨人）
４６年 鶴岡一人（グレートリング）
５０年 湯浅禎夫（毎日）
６０年 西本幸雄（大毎）
６１年 川上哲治（巨人）
７５年 古葉竹識（広島）
８１年 藤田元司（巨人）
８６年 阿南準郎（広島）
８６年 森 祇晶（西武）
９８年 権藤 博（横浜）
０２年 原 辰徳（巨人）
０２年 伊原春樹（巨人）
０４年 落合博満（中日）
０４年 伊東 勤（西武）
０８年 渡辺久信（西武）
１２年 栗山英樹（日本ハム）
１５年 真中 満（ヤクルト）
１５年 工藤公康（ソフトバンク）
２１年 中嶋 聡（オリックス）
２４年 小久保裕紀（ソフトバンク）
２４年 阿部慎之助（巨人）