阿部慎之助監督

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　巨人は２０年以来４年ぶり４８度目の優勝（１リーグ時代９度、セ３９度目）。今季はセで唯一、６位がなかった。

　新人監督のＶは今年先に優勝した小久保裕紀（ソフトバンク）以来、２２人目。同一年に両リーグで新人監督Ｖは８６年の阿南準郎（広島）と森祇晶（西武）、０２年の原辰徳（巨人）と伊原春樹（西武）、０４年の落合博満（中日）と伊東勤（西武）、１５年の真中満（ヤクルト）と工藤公康（ソフトバンク）に次いで５度目。

　◆球団別リーグ優勝回数

巨人　４８（セ３９、１リーグ９）

西武　２３（パ２３）

ソフトバンク　２２（パ２０、１リーグ２）

オリックス　１５（パ１５）

阪神　１０（セ６、１リーグ４）

中日　９（セ９）

広島　９（セ９）

ヤクルト　９（セ９）

日本ハム　７（パ７）

ロッテ　５（パ５）

ＤｅＮＡ　２（セ２）

楽天　１（パ１）

（以下消滅球団）

近鉄　４（パ４）

松竹　１（セ１）

　◇新人監督Ｖ

３６年　藤本定義（巨人）

４３年　中島治康（巨人）

４６年　鶴岡一人（グレートリング）

５０年　湯浅禎夫（毎日）

６０年　西本幸雄（大毎）

６１年　川上哲治（巨人）

７５年　古葉竹識（広島）

８１年　藤田元司（巨人）

８６年　阿南準郎（広島）

８６年　森　祇晶（西武）

９８年　権藤　博（横浜）

０２年　原　辰徳（巨人）

０２年　伊原春樹（巨人）

０４年　落合博満（中日）

０４年　伊東　勤（西武）

０８年　渡辺久信（西武）

１２年　栗山英樹（日本ハム）

１５年　真中　満（ヤクルト）

１５年　工藤公康（ソフトバンク）

２１年　中嶋　聡（オリックス）

２４年　小久保裕紀（ソフトバンク）

２４年　阿部慎之助（巨人）