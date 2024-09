28日、明治安田J2リーグ第33節の4試合が各地で行われた。◇甲府 1-2 山形モンテディオ山形がヴァンフォーレ甲府を下して4連勝。1-1で迎えた76分、最古参の34歳DF山田拓巳が右足シュートを決めて勝ち越し、アウェイで1-2と競り勝った。山形は暫定ながらもJ1昇格プレーオフ圏内の6位に浮上だ。◇清水 1-1 横浜FC首位・清水エスパルスと2位・横浜FCによる国立決戦。観衆5万5598人を記録した一戦は、横浜FCがジョアン・パウロで先制も、清水が宮本航汰弾で追いつくという1-1ドローに。結果、勝ち点1差対決に首位交代は起こらなかった。

◇鹿児島 3-0 水戸その一方、J3降格圏19位と苦しむ鹿児島ユナイテッドFCが、とうとう連敗を「8」でストップ。ホームで水戸ホーリーホックに3-0と勝利した。2-0リードの60分に田中渉が退場も、しっかり戦って後半ATに1点を追加した。鹿児島はこの勝利を次に活かさねば意味がない。次節は10月6日、2位横浜FCとのアウェイゲームに臨む。◇大分 2-0 藤枝鹿児島にとって痛いのは、ギリギリ残留ライン17位の大分トリニータが今節勝ち点「3」を積んだこと。目下6試合未勝利で片野坂知宏監督への風当たりが強まる大分だが、今節はホームで藤枝MYFCに2-0ときっちり勝ち切った。これにより、17位大分と19位鹿児島の勝ち点差「10」は縮まらなかった。◆第33節9月28日(土)ヴァンフォーレ甲府 1-2 モンテディオ山形清水エスパルス 1-1 横浜FC鹿児島ユナイテッドFC 3-0 水戸ホーリーホック大分トリニータ 2-0 藤枝MYFC9月29日(日)[14:00]ブラウブリッツ秋田 vs 徳島ヴォルティスファジアーノ岡山 vs V・ファーレン長崎レノファ山口FC vs ベガルタ仙台[15:30]いわきFC vs 栃木SC[18:00]ザスパ群馬 vs ロアッソ熊本愛媛FC vs ジェフユナイテッド千葉CL&ELの全試合が視聴可能!シーズンパスでまるごとお得に楽しめる!WOWOWでCL&ELを観よう