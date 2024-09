=LOVE(イコールラブ)のデビュー7周年を記念したコンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」がライブ映画化され、2025年春に全国公開されることが決まった。2017年4月29日に結成された女性アイドルグループ・=LOVE。7月31日に17thシングル「絶対アイドル辞めないで」をリリースし、デビューシングルから17作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入りの快挙を達成。表題曲のMusic Videoが公開されるやいなや、自身最速となる24時間で100万回再生に到達し、現在は830万回再生を突破。ストリーミング累計は1400万回再生越えを記録し、さらに、TikTokでの楽曲再生数が1.6億回を突破している。

デビュー7周年を記念したコンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」は、9月7・8日の2日間にわたって神奈川県・Kアリーナ横浜にて開催され、約3万6000人を動員、彼女たちにとって過去最大規模の単独コンサートとなった。本作は、9月8日行われたKアリーナ横浜公演でのライブパフォーマンスをライブ映画化する。上映形態は4種類。通常の2D上映に加え、正面スクリーンと2つの側面スクリーンの計3面で構成され圧倒的な臨場感を提供するScreenX、ライブパフォーマンスと音楽に合わせてシートが動くモーション効果を搭載した4DX、そしてScreenXと4DXの機能をすべて搭載したULTRA 4DXでも公開する。2023年に公開された=LOVE初のライブフィルム映画『=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE』は、=LOVE 全国ツアー2023「Today is your Trigger」の日本武道館公演でのライブパフォーマンスを中⼼に、ライブの裏側やメンバーへのインタビューなどで構成されていたが、本作では、7周年コンサートならではのセットリストと、大規模な演出で観客を大きな幸福感とともに魅了した7周年の集大成とも言うべきコンサートそのものを、“映画×ライブ”により、メンバーそれぞれの真剣な表情やかわいらしさが大画面で映し出されることで、コンサートの「感動」を再び体験できるだけでなく、新たなライブの楽しみを味わえる機会になる作品を目指す。=LOVEのリーダー・山本杏奈は「=LOVEの2度目となる映画化。私たちにとって1度しかない7周年コンサートという大切な時間を、作品として残すことができとても嬉しいです。今回は全編コンサート映像。豪華なバンドやストリングスの演奏と共に歌った、臨場感あふれる音楽を大画面を通して、楽しんで頂けたらなと思います! 劇場でお待ちしています!」とのコメントを寄せた。=LOVE7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」のライブ映画は、2025年春全国公開。