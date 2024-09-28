J2Å·²¦»³¤ÏÇòÇ®¥É¥í¡¼¡ª¡¡À¶¿å¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¼ó°Ì¥¡¼¥×¡Ä²£ÉÍFC¤Ï¥¯¥é¥Ö¿·¤Î19»î¹çÌµÇÔ
¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È²£ÉÍFC¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö71¡×¤Î¼ó°ÌÀ¶¿å¤È¡¢18ÀïÌµÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö70¡×¤Î2°Ì²£ÉÍFC¤¬¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç·ãÆÍ¡£¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤ÈÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯¡¢»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï56Ê¬¡¢²£ÉÍFC¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæÌî²ÅÂç¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Çüâ¶¶Íø¼ù¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ð¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡74Ê¬¡¢À¶¿å¤¬Áä¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¸¶µ±åº¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤Ó¡¢Á°Êý¤Î¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Ø¥Ñ¥¹¡£¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤ÏÁê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÌðÅç¿µÌé¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂ÷¤·¡¢ÌðÅç¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸¶¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢µÜËÜ¹ÒÂÁ¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£J2¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ¿¡Ö5Ëü5598¿Í¡×¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤¿·èÀï¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö1¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²£ÉÍFC¤Ï¥¯¥é¥Ö¿·µÏ¿¤Î19»î¹çÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï10·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¡¢²£ÉÍFC¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý1¡¡²£ÉÍFC
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡56Ê¬¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¡Ê²£ÉÍFC¡Ë
1¡Ý1¡¡74Ê¬¡¡µÜËÜ¹ÒÂÁ¡ÊÀ¶¿å¡Ë
¡¡3Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö71¡×¤Î¼ó°ÌÀ¶¿å¤È¡¢18ÀïÌµÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö70¡×¤Î2°Ì²£ÉÍFC¤¬¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç·ãÆÍ¡£¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤ÈÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¯¡¢»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï56Ê¬¡¢²£ÉÍFC¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæÌî²ÅÂç¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Çüâ¶¶Íø¼ù¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ð¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£J2¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ¿¡Ö5Ëü5598¿Í¡×¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤¿·èÀï¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö1¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²£ÉÍFC¤Ï¥¯¥é¥Ö¿·µÏ¿¤Î19»î¹çÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï10·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¡¢²£ÉÍFC¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý1¡¡²£ÉÍFC
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡56Ê¬¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í¡Ê²£ÉÍFC¡Ë
1¡Ý1¡¡74Ê¬¡¡µÜËÜ¹ÒÂÁ¡ÊÀ¶¿å¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û²£ÉÍFC¤¬ÀèÀ©¤âÀ¶¿å¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¥É¥í¡¼·èÃå¡ª
¡¿— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 28, 2024
J2¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡¢¶Ñ¹ÕÇÔ¤ì¤ë🔥
¡À
Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍFC#¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ñ¥¦¥í ²¡¤·¹þ¤ß¹ñÎ©¤¬Ê¨¤¯
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2Âè33Àá
🆚À¶¿å¡ß²£ÉÍFC
📺#DAZN ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#À¶¿å²£ÉÍFC pic.twitter.com/vg0MUYiFp4
¡¿#µÜËÜ¹ÒÂÁ ¤¬ÂÎ¤´¤È²¡¤·¹þ¤ó¤À¡ª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 28, 2024
¡À
J2»Ë¾åºÇÂ¿¡¢55,598¿Í¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÇ®Àï
Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤«¤éÀ¶¿å¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯🔥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2Âè33Àá
🆚À¶¿å¡ß²£ÉÍFC
📺#DAZN ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#À¶¿å²£ÉÍFC pic.twitter.com/BgtaTEJKez