【スプリンターズS】サトノレーヴは6枠12番へ
9月29日（日）に中山競馬場で行われる、第58回スプリンターズステークス（G1・3歳上オープン・芝1200m）の枠順は下記の通り。この秋のG1開幕戦。混戦模様もスプリント戦線での新興勢力、サトノレーヴが人気。レーン騎手を手配して必勝態勢で臨む。香港2騎も不気味。注目の発走は29日（日）15時40分。
【スプリンターズS】サトノレーヴはプラス1キロ…調教後の馬体重香港勢も参戦
1-1
オオバンブルマイ
牡4・58.0・武豊
吉村圭司・栗東
1-2
トウシンマカオ
牡5・58.0・菅原明良
高柳瑞樹・美浦
2-3
ウインマーベル
牡5・58.0・松山弘平
深山雅史・美浦
2-4
エイシンスポッター
牡5・58.0・A.シュタルケ
吉村圭司・栗東
3-5
ナムラクレア
牝5・56.0・横山武史
長谷川浩大・栗東
3-6
ママコチャ
牝5・56.0・川田将雅
池江泰寿・栗東
4-7
マッドクール
牡5・58.0・坂井瑠星
池添学・栗東
4-8
モズメイメイ
牝4・56.0・国分恭介
音無秀孝・栗東
5-9
ムゲン
せん6・58.0・K.ティータン
P.ン・海外
5-10
ピューロマジック
牝3・54.0・横山典弘
安田翔伍・栗東
6-11
ダノンスコーピオン
牡5・58.0・戸崎圭太
福永祐一・栗東
6-12
サトノレーヴ
牡5・58.0・D.レーン
堀宣行・美浦
7-13
ルガル
牡4・58.0・西村淳也
杉山晴紀・栗東
7-14
ビクターザウィナー
せん6・58.0・J.モレイラ
C.シャム・海外
8-16
ヴェントヴォーチェ
牡7・58.0・C.ルメール
牧浦充徳・栗東
8-16
ウイングレイテスト
牡7・58.0・松岡正海
畠山吉宏・美浦