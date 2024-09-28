9月29日（日）に中山競馬場で行われる、第58回スプリンターズステークス（G1・3歳上オープン・芝1200m）の枠順は下記の通り。この秋のG1開幕戦。混戦模様もスプリント戦線での新興勢力、サトノレーヴが人気。レーン騎手を手配して必勝態勢で臨む。香港2騎も不気味。注目の発走は29日（日）15時40分。

【スプリンターズS】サトノレーヴはプラス1キロ…調教後の馬体重

香港勢も参戦

1-1

オオバンブルマイ

牡4・58.0・武豊

吉村圭司・栗東

1-2

トウシンマカオ

牡5・58.0・菅原明良

高柳瑞樹・美浦

2-3

ウインマーベル

牡5・58.0・松山弘平

深山雅史・美浦

2-4

エイシンスポッター

牡5・58.0・A.シュタルケ

吉村圭司・栗東

3-5

ナムラクレア

牝5・56.0・横山武史

長谷川浩大・栗東

3-6

ママコチャ

牝5・56.0・川田将雅

池江泰寿・栗東

4-7

マッドクール

牡5・58.0・坂井瑠星

池添学・栗東

4-8

モズメイメイ

牝4・56.0・国分恭介

音無秀孝・栗東

5-9

ムゲン

せん6・58.0・K.ティータン

P.ン・海外

5-10

ピューロマジック

牝3・54.0・横山典弘

安田翔伍・栗東

6-11

ダノンスコーピオン

牡5・58.0・戸崎圭太

福永祐一・栗東

6-12

サトノレーヴ

牡5・58.0・D.レーン

堀宣行・美浦

7-13

ルガル

牡4・58.0・西村淳也

杉山晴紀・栗東

7-14

ビクターザウィナー

せん6・58.0・J.モレイラ

C.シャム・海外

8-16

ヴェントヴォーチェ

牡7・58.0・C.ルメール

牧浦充徳・栗東

8-16

ウイングレイテスト

牡7・58.0・松岡正海

畠山吉宏・美浦