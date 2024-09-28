【独自】自民・石破新総裁が高市氏に総務会長起用を打診…高市氏は固辞

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自民党の役員人事をめぐり、石破茂新総裁は、総裁選で戦った高市早苗経済安全保障担当相に対し、総務会長への起用を打診したが、高市氏は、これを固辞した。

打診は、27日夜、赤坂の議員宿舎内で行われた。