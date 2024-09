28日、明治安田J3リーグ第30節の4試合が各地で行われた。9試合負けなし、2連勝中で一歩ずつ優勝へ近づいている首位大宮アルディージャ(勝ち点69)は、昇格プレーオフ圏内を死守したい6位SC相模原(勝ち点43)とのホームゲーム。序盤から押し込んだのは大宮だったが、先手を取ったのは相模原。13分、左クロスの折り返しから徳永裕大がボレーでネットを揺らした。追いかける大宮は後半頭からファビアン・ゴンザレスを投入すると、この采配が的中。50分、右クロスからGKがこぼしたボールをコロンビア人FWが押し込んだ。

さらに62分、小島幹敏が左ポケットへのスルーパスに抜け出すと、相模原DFがクリアしきれずオウンゴール。逆転した7分後には左CKからの波状攻撃で和田拓也がコントロールショットを決め、終盤には小島がダメ押し。後半で4発逆転の大宮が3連勝を飾った。ここ2試合白星から遠ざかっている2位FC今治(勝ち点53)は、12位ヴァンラーレ八戸(勝ち点39)をホームに迎えた一戦。前半はゴールレスで終えるも、52分に右CKからウェズレイ・タンキがヘディングで決め、今治が先制する。一方の八戸も71分に反撃。右クロスに安藤由翔が合わせて追いつくが、その5分後にはウェズレイ・タンキが混戦から押し込んで再び今治が一歩前に出る。81分には速攻からウェズレイ・タンキがハットトリックを達成。3-1で試合は終了し、今治が3試合ぶりの勝利を掴んだ。その他、互いに昇格プレーオフ圏内を目指す11位FC琉球(勝ち点40)と9位FC大阪(勝ち点41)の一戦は互いに譲らず1-1のドロー。10位ツエーゲン金沢(勝ち点41)はアウェイで14位FC岐阜(勝ち点33)に敗れ、勝ち点「3」を逃している。◆明治安田J3第30節9/28(土)大宮アルディージャ 4-1 SC相模原FC岐阜 1-0 ツエーゲン金沢FC琉球 1-1 FC大阪FC今治 3-1 ヴァンラーレ八戸9/29(日)《13:00》福島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ《14:00》アスルクラロ沼津 vs Y.S.C.C.横浜いわてグルージャ盛岡 vs ギラヴァンツ北九州松本山雅FC vs 奈良クラブ《14:05》カターレ富山 vs カマタマーレ讃岐《18:00》テゲバジャーロ宮崎 vs ガイナーレ鳥取CL&ELを独占生中継!WOWOWの月額加入ならCL・ELの注目試合とWOWOWの全ジャンルを楽しめる!