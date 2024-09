＝LOVE、7周年コンサートが映画化！「劇場でお待ちしています！」（山本杏奈）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■7周年ならではのセットリストと大規模な演出で観客を大きな幸福感とともにファンを魅了したKアリーナ横浜公演が映画化!

=LOVEのデビュー7周年を記念したコンサート『=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』がライブ映画化されたることが決定、2025年春に全国にて公開される。

本作は9月7・8日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催され、2日間で約3万6,000人を動員した=LOVEの7周年コンサート『=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』のうち、9月8日公演の模様を映画化。

同コンサートで=LOVEは、7周年ならではのセットリストと大規模な演出で観客を大きな幸福感とともに魅了した。

上映形態は、4種類。通常の2D上映に加え、正面スクリーンとふたつの側面スクリーンの計3面で構成され圧倒的な臨場感を提供するScreenX、ライブパフォーマンスと音楽に合わせてシートが動くモーション効果を搭載した4DX、そしてScreenXと4DXの機能をすべて搭載したULTRA 4DXでも公開。終始ライブ会場の真ん中にいるような臨場感を映画館で楽しめる。

2023年に公開された=LOVE初のライブフィルム映画『=LOVE Today is your Trigger THE MOVIE』では、『=LOVE 全国ツアー2023「Today is your Trigger』の日本武道館公演でのライブパフォーマンスを中心に、ライブの裏側やメンバーへのインタビューなどで構成されていたが、本作は全編コンサート映像。

メンバーそれぞれの真剣な表情やかわいらしさが大画面で映し出されることで、コンサートの「感動」を再び体験できるだけでなく、あらたなライブの楽しみを味わえる。

(C) YOANI / (C) Sony Music Labes Inc. ※ライブ写真

映画情報

『=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』

2025年春、全国公開

キャスト:=LOVE

監督:オ・ユンドン

製作:CJ4DPLEX

配給:エイベックス・ピクチャーズ

協力:株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

映画公式X(旧Twitter)

https://x.com/Equal_LOVE_MV

=LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/