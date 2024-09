ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中の大胆な刺繍がインパクト抜群な、ディズニーデザイン「ユニセックスライダースジャケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックスライダースジャケット」ライオン・キング/スカー

© Disney

価格:21,800円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:ファスナー開き、左右ファスナー付きポケット

袖口:サイズ調整用ファスナー

フェイクファー付き(取り外し可)

裏地付き

合成皮革(ポリウレタン樹脂加工)

裏地:<織物>ポリエステル100%(タフタ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ライオン・キング』に登場する「スカー」デザインのライダースジャケット。

男女ともに着られるユニセックスサイズで、深みのあるブラウンに黒のフェイクファーがカッコイイ!

左右の袖にはアクセントでファスナーが、そしてそれぞれにファスナーポケットも付いています。

© Disney

背中には「スカー」の大きな刺繍入り。

おしゃれなタッチのロゴや、爪痕の刺繍も施され迫力満点◎

© Disney

ロゴの下には子分でもある「ハイエナ」たちの姿も。

表情豊かで、今にも動き出しそう!

© Disney

内側のタグもデザイン性が高く、とってもおしゃれ☆

サイン調のかっこいいロゴが目をひきます。

© Disney

<素材アップ>

クールな印象ながら程よくやわらかい合成皮革素材を使用しています。

フェイクファーは取り外しOK!

© Disney

フェイクファーを外すと首まわりがすっきりとしてまた違った雰囲気に。

コーディネートやその日の気分に合わせて、2通りの楽しみ方ができます。

たてがみのようなフェイクファーがポイント!

背中の大胆な刺繍がインパクト抜群な、ディズニーデザイン「ユニセックスライダースジャケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

