9月26日、TRFのDJ KOOがInstagramを更新した。

【写真】浜崎あゆみとギュッと密着した仲良し2SHOTも公開

DJ KOOは、自身のInstagramアカウントにて、「TA LIMITED TOUR 2024 浜崎学園大阪高に登校させてもらいました!!」と切り出すと、「いやーもうあゆのライブ最高です!!笑顔と感動が溢れ、芸術とスキル漲るあゆワールド」「ECでは何と!!あゆ一座wの皆さんが EZ DO DANCEを披露!!TRFのダンスも完コピで、あゆが歌うEZ DO DANCEにテンション爆上がり!!最高に嬉しかった!!」と、浜崎あゆみのファンクラブツアー『TA LIMITED 〜thank you tour〜 2024』の感想を語った。

さらに、「そして僕が更に嬉しかったのはTA (TeamAyu)あゆファンの皆さんが温かく明るく迎え入れてくれたこと!!『あゆのライブへようこそ!一緒に楽しみましょう!』って!!本当にありがとう!!」「親子で家族でお友達同士やシニアの方まで皆がひとつにしあわせになるステージ!!あゆの人柄、人間の温かさ、人への愛の深さを感じる素晴らしいライブでした!!」と、浜崎のファンへの感謝を記した。

また、「あと、ちょっと最後に(笑)」「あゆ〜ステージから呼び掛けてくれるのはホント嬉しくてありがたいんだけど、あゆマイク持ってるじゃん、でも僕2階の後ろの方でマイク持ってないのよぉw地声ヤバいバルダーンス!!」「あゆ最高 DO DANCE!!」などといったコメントと共に、浜崎とピースをした笑顔の2SHOTや、自身が贈ったフラワースタンドの前で撮影した写真なども公開していた。

この投稿に対し、「あゆ姫とKOOさんのツーショットは最強過ぎます」「KOOさんいたとか神回」「めちゃ楽しそう」「最強コンビ!!!」などの反響が寄せられていたほか、浜崎自身もInstagram上で同投稿を引用しつつ、「今思い出してもまだ緊張します KOO 様、とんでもなく最幸の時間を私達にありがとうございました」と、DJ KOOに対する感謝を綴っていた。

DJ KOOは、トータルCDセールスが2100万枚を超えるTRFのDJ兼リーダーで、現在も精力的に活動を続けている。

画像出典:DJ KOOオフィシャルInstagramより