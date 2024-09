【JFL第22節】J3ライセンス交付のV三重が90分劇的弾で昇格戦線生き残り！ 栃木Cは足踏みドロー…両者は中3日で上位直接対決へ

日本フットボールリーグ(JFL)第22節は28日に4試合。ナイトゲーム2試合は「2025シーズンJ3クラブライセンス」を交付された2クラブがホームゲームに臨んだ。◇V三重 1-0 マルヤスJ3ライセンスが交付されたヴィアティン三重(7位)は、延期によって第18節・栃木シティ戦(H)を未消化も、直近3試合未勝利&2位栃木Cと勝ち点「9」差。10月2日(水)の栃木C撃破を前提としても、今節は白星がマストである。

しかし、ホームにFCマルヤス岡崎を迎えたなか、なかなかプレッシングがハマらず、立ち上がりから「かなり」苦しい展開。10本強のシュートを浴びせられた前半は、なんとか無失点で凌ぎきったという印象だ。後半開始直後、マルヤスはGK角井栄太郎が決定機阻止で1発退場となり、V三重が数的優位に。ただ、数的優位を感じさせる局面が作れず、いよいよ試合も終盤という78分には、まさかのPK献上。それでも、ここはGK森建太が横っ飛びのスーパーセーブで危機を脱する。しかしながら、V三重は決定機がない。このまま終わるかと思いきや、とうとう90分に待望の瞬間が。V三重は途中出場の大竹将吾が混戦からスルーパスに抜け出し、ボックス内から冷静に左足シュートを流し込んだ。これにより、希望を繋ぐ大きな大きな勝利。苦しみ抜いた末の1点で勝ち切ったV三重…この勝ち点「3」を財産に、栃木Cとのゼッタイに落とすことのできぬホームゲームへ向かう。◇栃木C 0-0 新宿J3ライセンス初交付の昇格組・栃木シティ(2位)は、現段階では「少なくとも入替戦行き濃厚か」と言える状況に。もちろん成績面だけではJ3入会まで至らぬが、ここまで素晴らしい戦いを披露してきたと言ってよいだろう。直近7試合無敗というなか、今節は前半戦で0-2と敗れたクリアソン新宿との対戦に。立ち上がりから攻勢をかけた栃木Cだが、直近2試合無失点の新宿を脅かすには至らず、むしろ新宿の鋭い出足にボールロスト多数。田中パウロ淳一も幾度となくボールを刈り取られる。後半に入ると前半よりも攻撃の迫力が増すが、いくつかの決定機を活かせず、依然として0-0。新宿の出足が衰えず、田中パウロへのマークが緩まず、ただただ時計の針が進んでいく。田中パウロと藤原拓海の“翼2枚”は70分に交代。今夏加入のジョーカー村越健太らを投入するが、その後の決定機も活かせず、ゴールレスドローでの決着に。次節は歓喜の勝利を挙げたV三重と、中3日でのアウェイゲームとなる。◆第22節9月28日(土)ソニー仙台FC 2-2 ミネベアミツミFCHonda FC 1-0 FCティアモ枚方ヴィアティン三重 1-0 FCマルヤス岡崎栃木シティ 0-0 クリアソン新宿9月29日(日)[13:00]ラインメール青森 vs 沖縄SV横河武蔵野FC vs ブリオベッカ浦安[14:00]ヴェルスパ大分 vs レイラック滋賀[15:00]アトレチコ鈴鹿 vs 高知ユナイテッドSC◆暫定順位表1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点48 | +202位 栃木シティ | 勝ち点41 | +153位 Honda FC | 勝ち点36 | +94位 ヴィアティン三重 | 勝ち点34 | +35位 ラインメール青森 | 勝ち点33 | +96位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点33 | +27位 レイラック滋賀 | 勝ち点32 | +128位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点30 | +39位 FCティアモ枚方 | 勝ち点28 | -310位 沖縄SV | 勝ち点27 | +111位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点26 | +312位 ソニー仙台FC | 勝ち点23 | -713位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点22 | -714位 クリアソン新宿 | 勝ち点17 | -2215位 ミネベアミツミFC | 勝ち点16 | -1916位 横河武蔵野FC | 勝ち点15 | -19CL&ELの全試合が視聴可能!シーズンパスでまるごとお得に楽しめる!WOWOWでCL&ELを観よう