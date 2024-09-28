恵那、桜花学園、岡崎などが全国へ 中部合唱コンの高校・大学ユース
第77回中部合唱コンクール（全日本合唱連盟中部支部、石川県合唱連盟、朝日新聞社主催）が28日、金沢市の金沢歌劇座で始まった。
この日は高校A（6〜32人）と高校B（33人以上）、大学職場一般部門の大学ユースに長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重の7県の代表計25団体が出場した。
審査の結果、高校Aは恵那（岐阜）、桜花学園（愛知）、高校Bは岡崎（愛知）、大学ユースは金沢大合唱団が、第77回全日本合唱コンクール全国大会の中部代表に推薦された。全国大会は、高校が10月26日にさいたま市、大学ユースが11月23日に松山市で開かれる。
結果は次の通り。（演奏順、◎は中部代表）
■高校A
【金賞】◎恵那（岐阜）、金城学院（愛知）、長野、◎桜花学園（愛知）=石川県教育委員会賞
【銀賞】四日市南（三重）、岐阜、名古屋市立向陽、富山いずみ、仁愛女子（福井）
【銅賞】津、高志（福井）、小松市立（石川）
▽規定により審査対象外=愛知教育大付
■高校B
【金賞】光ケ丘女子（愛知）、◎岡崎（愛知）=石川県教育委員会賞、暁（三重）
【銀賞】金沢泉丘
■大学ユース
【金賞】信州大グリークラブ（長野）、混声合唱団名古屋大コール・グランツェ、◎金沢大合唱団=金沢市長賞
【銀賞】三重大合唱団、岐阜大コーラスクラブ、富山大医薬コーラス部
【銅賞】中部大混声合唱団（愛知）、KAORI（福井）