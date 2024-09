オリジナルデザインのランチクロスが当たる！ ユニモール×ハローキティ ハロウィンキャンペーン

ユニモールは、サンリオの「ハローキティ」とコラボレーションし、「ユニモール×ハローキティ ハロウィンキャンペーン」を2024年10月2日より開催します。

ユニモール×ハローキティ ハロウィンキャンペーン

イベント名: 「ユニモール×ハローキティ ハロウィンキャンペーン」

開催日時 : 2024年10月2日(水)〜10月31日(木)

会場 : ユニモール地下街全域

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-26先 ユニモール地下街

アクセス : 地下鉄東山線 名古屋駅 徒歩1分

主催 : ユニモール

公式サイト: https://www.unimall.co.jp/halloween

■「ユニモール×ハローキティ ハロウィンキャンペーン」について

オリジナルデザインのランチクロスが当たる企画やフォトスポットを設置。

さらに、10月27日(日)にはユニモールのイーストプラザにハローキティが遊びにきます。

当選者限定の撮影会と地下街内のお散歩で、ユニモールに笑顔を届けます。

<内容>

■ユニモール×ハローキティ ハロウィンキャンペーン

(1) ユニモール×ハローキティ オリジナルランチクロスを抽選で300名様にプレゼント

店頭または、応募箱(ユニモールウエストプラザ・センタープラザ設置)備付の応募用紙に必要事項を記入のうえ、期間中ユニモールでの税込1,000円以上のお買上げレシート、またはクレジット伝票を貼付けし、応募箱に投函。

また、Instagramでユニモールのアカウントをフォロー、指定のハッシュタグを入れ投稿で抽選のエントリー対象。

(2) 「ユニモールにハローキティが遊びにくる!」撮影会・お散歩イベントの開催

10月27日(日)に撮影会を開催。

開催時間は【1】13時00分 【2】15時00分の2回で、各回20分程度。

抽選で各回20名参加できます。

10月10日(木)までに、WEBサイトにて一人1回まで応募を受付。

当選者の方のみ、18日(金)までに当選告知します。

同日17時からはユニモール地下街内をハローキティがお散歩し、近くを一緒に歩くことができます。

