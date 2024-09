ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、とろけるように柔らかな肌ざわりにホッとする、ディズニーデザイン「ボアパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ボアパジャマ」チップ&デール

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

ボトム:【ウエスト】総ゴム、ゴム取替え口あり、【両脇】ポケット

セット共通内容:<カットソー>ポリエステル100%(針抜きボアフリース)、【リブ部分】綿95%、ポリウレタン5%(スパンフライス)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」モチーフのボアパジャマ。

ゆったりとしたデザインで、ぬくぬくあたたか!

木をイメージする凹凸を針抜きのボア素材で表現しているのもポイントです。

トップス裾の両サイドにはそれぞれ「チップ」と「デール」の刺繍ワッペンがあしらわれています。

おそろいの帽子をかぶった姿が愛らしさ満点◎

お口をもぐもぐとさせてほっぺが膨らんでいるのもとってもかわいい!

後ろは身頃が長めでおしりをカバーするデザインに☆

パンツにはポケットも付いています。

パンツのウエストは総ゴム仕様。

トップスとパンツ、どちらも肌触りが柔らかくしなやかで、ずっと触れていたい心地よさです。

「チップ&デール」らしいカラーリングもポイント。

とろけるように柔らかな肌ざわりにホッとする、ディズニーデザイン「ボアパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

