俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは9月27日、自身のInstagramを更新。ニューヨークでのオフショットを公開しました。Koki,さんは「Memories from New York with @coach @wwd_jp」とつづり、4枚の写真を投稿。全身を黒いアイテムで統一したKoki,さんのモデルオフショットです。ファッションブランド「COACH」発祥の地であるアメリカ・ニューヨークで撮影に臨んだそうで、Koki,さんの手元には同ブランドのバッグが輝いています。この投稿には、執筆時点の27日現在で1万3000件を超える「いいね!」が寄せられています。10日にも同ブランドのアカウントを添え、2枚の写真を公開していたKoki,さん。今回の投稿と同じく全身黒いコーディネートで、美しい脚が大胆に露出しています。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)