¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÃæÌî¤¿¤à¡¡»Ïµå¼°¤Ç¹ë²÷¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¡Ä¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÂçÌò²Ì¤¿¤·¤Æ¾Ð´é
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÃæÌî¤¿¤à¤¬£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡½ºå¿ÀÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¹õ¤È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×ÅêË¡¤òÈäÏª¡£¥³¡¼¥¹¤³¤½¡¢¥Ð¥Ã¥¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ã¤¿¶áËÜ¤ÎÇØÃæÊý¸þ¤Ø°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Çòµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»Ïµå¼°¤ÏÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Î±Æ¶Á¤Ç»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î£±£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡½¹ÅçÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Îà¿¶¤êÂØ¤¨ÅÐÈÄá¡£¡ÖÎý½¬¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È»öÁ°¤ËÀë¸À¤·°Õµ¤¹þ¤ß¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÐÈÄ¸å¤Ï°ÂÅÈ¤Î¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÃæÌî¤¿¤à¡×¤Ï¡¢ºå¿ÀÉÔÆ°¤Î£²ÈÖÂÇ¼Ô¡ÖÃæÌîÂóÌ´¡×ÆâÌî¼ê¤È¡¢Ä¶¥Ë¥¢¥Ô¥ó¤Î°ìÊ¸»ú°ã¤¤¡£¼¡²ó¤Ï¤¼¤Ò¡¢¸×¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¤â»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¡¢à£×ÃæÌîá¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£