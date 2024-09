ジャック・オー・ランタンの顔をプリント！岩崎本舗　ハロウィン期間限定商品

岩崎本舗は2024年10月31日までの期間、通信販売にてハロウィンならではの期間限定商品を販売しています。

岩崎本舗 ハロウィン期間限定商品

見た目でも楽しめるよう、商品にはジャック・オー・ランタンの顔がプリントされています。

定番タイプと生地に唐辛子パウダーを練りこんだピリ辛タイプの2種類の皮で用意されました。

岩崎本舗の生地は、ベーキングパウダーを使用せず、秘伝の小麦粉の配合によってふわふわ・もちもちに膨らませているのが特徴です。

とろっと柔らかい角煮を包み込む、ほのかに甘い白色の皮は、老若男女に愛さる安定の美味しさです。

唐辛子パウダーを練りこんだオレンジ色の皮は、ピリリとした刺激が甘辛い角煮と相性がよく、ちょっぴり大人向けの味わい。

●アレンジでもっと楽しく!

ハロウィン角煮まんじゅうに、レタスやトマト、チーズを挟んでアレンジするのもおススメです。

アレンジされたハロウィン角煮まんじゅう

甘辛い角煮はどんな食材とも相性がよく、お好きなトッピングで自分好みのオリジナル角煮まんじゅうを楽しむことができます。

また、アレンジすることで、角煮のタンパク質と共にその他の栄養素も手軽に摂取することができるため、一日分の元気をチャージする朝ごはんにもぴったりです。

●商品詳細

商品名:ハロウィン角煮まんじゅう5個入り袋

内容量:ハロウィン角煮まんじゅう×5個

価格 :3,400円(送料・クール代込)

商品名:ピリ辛ハロウィン角煮まんじゅう5個入り袋

内容量:ピリ辛ハロウィン角煮まんじゅう×5個

価格 :3,400円(送料・クール代込)

商品名:ハロウィンお楽しみ箱

内容量:ハロウィン角煮まんじゅう×5個

ピリ辛ハロウィン角煮まんじゅう×5個・専用BOX入り

価格 :5,250円(送料・クール代別)

商品名:おうちハロウィンセット

内容量:ハロウィン角煮まんじゅう×3個

ピリ辛ハロウィン角煮まんじゅう×3個

ハーフ角煮まんじゅう×2個(オバケ印)

価格 :4,480円(送料・クール代込)

※オバケ印はランダムとなります

●お友達とのハロウィンパーティーにぴったり!今季初登場商品。

2024年は、オバケプリントのハーフ角煮まんじゅうが15個入った「ハッピーハロウィン箱」が新登場。

色々な表情のオバケ達を詰め合わせているので、お友達とのシェアにもぴったりです。

商品はジャック・オー・ランタンの顔の専用BOXに入れてお届けし、食べ終えた後もハロウィンの飾りやお面等にアレンジして最後まで楽しむことができます。

ハッピーハロウィン箱

パクっと頬張れるハーフサイズの角煮まんじゅうは、お子さまのおやつや小腹が空いた際の夜食などにもおすすめです。

●商品詳細

商品名:ハッピーハロウィン箱

内容量:ハーフ角煮まんじゅう×15個(オバケ印)・専用BOX入り

価格 :4,300円(送料・クール代別)

※オバケ印はランダムとなります。

