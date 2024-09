2025年の予言や開運法！Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2025

数々の予言を的中させて世の中に衝撃を与えてきた大人気占い師Love Me Doが占う、守護龍別(10種の龍)の運勢本が2024年9月28日(土)にブティック社より販売中です。

Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2025

商品名 :「Love Me Doの月と龍が導く守護龍占術 2025」

(開の龍、結の龍、伝の龍、灯の龍、舞の龍、救の龍、

闘の龍、奏の龍、祈の龍、知の龍の10種)

発売日 :2024年9月28日(土)発売

定価 :各 1,210円(本体 1,100円)

商品紹介公式ページ:開の龍 https://www.boutique-sha.co.jp/34963/

出版元 :ブティック社

2024年10月〜2025年12月のあなたの毎日の運勢を一挙紹介。

2025年の予言、その注意点や開運法、あなたの基本性格、月運&毎日の運勢、運勢のバイオリズム、総合運、恋愛運、仕事運、金運、健康運、相性、オーラ、何をやってもうまくいかないときの開運アクション、ドラゴンインパクト時の注意点など、盛りだくさん。

◆守護龍のラッキーカラーが表紙に

2025年の守護龍別ラッキーカラーをいつでもそばに置いておけるように、表紙のカラーにしました。

コンパクトな手のひらサイズなので寝室に、持ち歩きにもサッと見ることができて便利。

◆本書の内容

【2025年の運勢】

まずは大きな2025年の流れを予言していきます。

占星術の星の動きから2024年のテーマを見る星回り、恋愛運&家庭運/仕事運&勉強運、金運/健康運、方位ごとの運気。

【守護龍を知る】

まずは宿命年月数表から守護龍を調べます。

さらに同じ守護龍でも、まとうオーラによって性格や運命は変わります。

宿命年月数表で出した宿命数をもとに、あなたのオーラも確認しましょう。

また、10の守護龍の特徴、またそれぞれの守護龍の本に基本性格・恋愛・仕事・運気の高め方を紹介しています。

守護龍を知る

10の守護龍の特徴

【オーラを知る】

守護龍・オーラ別の特性を紹介。

それぞれの重要な転機となる年「ドラゴンインパクト」について知り、意識をしてみましょう。

【2024年10月〜2025年12月の月運&毎日の運勢】

それぞれ月ごとの運気、月が運気に与える影響、開運ポイント、恋愛運、仕事運、金運、健康運。

毎日の運勢と記号は表になっているので毎日朝にサッと読むのにも適しています。

【2025年の相性と付き合い方】

それぞれの守護龍との相性がわかります。

身近な人や憧れの人の守護龍も調べておくと良いでしょう。

◆あなたはどの守護龍?守護龍は10種

生年月日ごとに割り当てられた【宿命数】と呼ばれる数によって、守護龍のタイプが振り分けられています。

まずはあなたの守護龍を調べてみましょう。

守護龍ごとに1冊、計10冊の発売。

