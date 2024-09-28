¡Úµð¿Í¡ÛÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö£±¡×¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤Ï£³²ó¤Þ¤Ç£°¡Ý£°¡¡Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢¿ûÌî¤Ï¡Ö¸À¤¦»ö¤Ê¤·¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Ï¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤È¤Î¡Ö¥¹¥¬¥³¥Ð¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç£±£µ¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡££³²ó¤Þ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢£°¡Ý£°¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£±²ó£²»à¤«¤éµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÎÆó¥´¥í¤ÏÆóÎÝÁ÷µå¤Ç¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ê¡ÊµÏ¿¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¡Ë¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÀî¤¬¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¤Î¤±¤óÀ©µå¤Ç»É¤µ¤ì¹¶·â¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£²²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤Ï½éµå¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Ë½Åê¤ÇÆó¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤Ïº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££³²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï£±²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¤òÍ·¥´¥í¼ººö¤Ç½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÏÊáÈô¡¢¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤òÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢£³¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡£²²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³£³¿Í¤ò¤¤¤º¤ì¤â³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¡££³²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¸À¤¦»ö¤Ê¤·¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£º£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦»î¹ç¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¿ûÌî¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎºÇÂ¿¾¡¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ£±µå£±µå½¸Ãæ¤·¤ÆÅêµå¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£