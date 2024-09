障がい者施設でつくられているお菓子などの引換券(3,000円相当分)をプレゼント！しあわせの村Instagramキャンペーン

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会が運営する「しあわせの村」にて、Instagramキャンペーンを2024年10月15日(火)まで実施されています。

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会が運営する「しあわせの村」にて、Instagramキャンペーンを2024年10月15日(火)まで実施中!

しあわせの村をフォローの上、Instagramにしあわせの村で撮影した写真を、ハッシュタグ「#はっぴねすしあわせの村」をつけて投稿。

当選した方には、しあわせの村のはっぴねすコーナーにて販売されている、障がい者施設でつくられているお菓子や雑貨の中から、お好きなものを選べる引換券(3,000円相当分)をプレゼント。

投稿した写真についてはホームページやしあわせの村のプロモーション広告として使用されます。

1. 応募方法

(1)しあわせの村の公式Instagramアカウント(@shiawasenomura https://www.instagram.com/shiawasenomura/ )をフォロー

(2)「#はっぴねすしあわせの村」をつけて、しあわせの村で撮影した写真(人物入り)を投稿

2. 応募期間

2024年8月27日(火)から10月15日(火)まで

3. 結果通知

当選者にはInstagramのDMを使用し連絡いたします(10月末)

引換券を送付しますので、来村した際にしあわせの村本館・宿泊館1Fコンビニエンスストア「ニューヤマザキデイリーストア」にてはっぴねすコーナーの商品(障がい者施設でつくられているお菓子や雑貨)と引き換えください。

4. 詳細はこちら

しあわせの村公式ホームページ とっておきのしあわせの村フォト大募集!

https://shiawasenomura.info/events/3450/

※注意事項についてもホームページご確認いただきお申し込みください。

