スペイン代表のEURO2024優勝に大きく貢献した26歳DFはクラブチームでも欠かせない選手となっている。



今季から新たにチェルシーを指揮するエンツォ・マレスカ監督はスペイン代表DFマルク・ククレジャを現在のチームのキーマンに挙げた。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。



「ククレジャには、他の選手にはなかなか見つけられない特別な何かがある。彼はクラブにとって極めて重要な存在です。彼の存在によって周りの選手たちもより成長しています。チーム内に彼のような選手が5人、6人、あるいは7人いればチームがより良くなると私は確信しています。それほど重要な選手です」





A key battle when @Arsenal took on @ChelseaFC



Will rivalries be renewed between Bukayo Saka and Marc Cucurella in the #Euro2024 final? pic.twitter.com/1Y4UNW41R1