¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¾¡¤Á±Û¤·¾ÃÌÇ¡Ä´°Á´£Ö¾Ã¤¨¤¿¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤Ïº¸É¨°ãÏÂ´¶¤ÇÎ¥Ã¦¤â¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à£·£ø¡½£¶¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£²£¸Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤ÇÂÐÆüËÜ¥Ï¥à£·Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï£±»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ£±£±¾¡£±£²ÇÔ£±Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤«¤é£µÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤¬¾ÃÌÇ¡£Â¾¤Î¥Ñ£´µåÃÄ¤Ë¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£²£°£±£·Ç¯°ÊÍè£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡È´°Á´Í¥¾¡¡É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂÙÁ³¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ï¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤¿¤é¼¡¾¡¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤Ë¡Ë¥Ï¥à¤¬Íè¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ï¥à¤¬Íè¤ëÁÛÄê¤ä¤±¤É¡£ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡£Á´¤¯ÊÌÊª¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£µ¨£²£²ÅÙÌÜ¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¤¦¤ÁÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ï£·ÅÙ¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç´¤ê¤¬¿È¾å¤Î¿·¾±¥Ï¥à¤Ë¶þ¤¹¤ë»î¹çÅ¸³«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤â£·ÅÙ¤Ç¡¢¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤Ïºå¿À¡¢£Ä£å£Î£Á¡¢¹Åç¡¢ÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Ë¤À¤±Éé¤±±Û¤·¡£º£¸å¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤ÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÂÐµð¿Í¤ÇÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì±¦ÏÓ¡¦´ä°æ¡£¤·¤«¤·£±»à¤«¤é¿åÌî¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤â£±»àËþÎÝ¤ÇÂåÂÇ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤Î±¦Á°ÂÇ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡Àè¼èÅÀ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²²ó¤Ëµó¤²¤¿¡££±»à°ìÎÝ¤«¤éº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÃ«Àî¸¶¤¬Ãæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾Åª¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤Ê¤ª¤â£±»àËþÎÝ¤Ç¼þÅì¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡££··î£±£°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë°ÊÍè¤Î£±·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦ÅìÉÍ¤¬¡¢»Íµå¤È£²°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¸ÅÀî¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢¿åÌî¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¢ºÙÀî¤Ë¤âÃæµ¾Èô¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Î£³²ó¤Ë¤Ï£²»à¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë·è¾¡¤Îº¸±Û¤¨£²£µ¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ÅìÉÍ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÀèÈ¯£´¡¢£µÈÖ¼ê¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´²ó£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¶¥Áè¤ÎºÇÃæ¡×¡£ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤ÇÄÉ»î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ç³ÊÅÀ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£µ²ó¤Ë¤Ï£²ÈÖ¼ê¤ÎÌÚÂ¼¸÷¤¬£²»à»°ÎÝ¤«¤éÀ¶µÜ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡££·²ó¤Ë¤âÄ¹Ã«Àî¤¬¡¢¿åÃ«¤Ë¥×¥í½éÈïÃÆ¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨£¹¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ï£³ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£¸²ó¤ËÇ´¤ê¹ø¤ò¸«¤»¤¿¡££±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é»³Àî¤¬±¦±Û¤¨¤Î£³£´¹æÆ±ÅÀ£³¥é¥ó¡£ÂÇÅÀ¤ò£¹£¸¤È¤·¤Æ£²°Ì¤Î¥½¥È¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡á£¸£¸ÂÇÅÀ¡Ë¤Ë£±£°º¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡££³£´ËÜÎÝÂÇ¤â£²°Ì¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡á£²£µËÜÎÝÂÇ¡Ë¤È¤Î£¹º¹¤ò¥¡¼¥×¡£À¾Éð»þÂå¤Î£²£²Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î£²´§¤Ïµ¿¤¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£»³Àî¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é¥½¥È¤È¤ÎÂÇÅÀº¹¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡Ö¤¢¤È²¿»î¹ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡Ê¥í¥Ã¥Æ¤Ï»Ä¤ê£µ»î¹ç¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÂÐÆüËÜ¥Ï¥à£·Ï¢ÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥®¡¼¤µ¤ó¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤È¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¶áÆ£¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤òÎã¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡ËÀ¶µÜ¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«±Û¤·¡¢¼çÎÏÌ¤Ëþ¤ÎÀïÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤Î¸½¾õ¡¢¾¡ÇÔ¤ò°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²»àÌµÁö¼Ô¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î³¤Ìî¤¬±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÌøÄ®¤¬Ãæ±Û¤¨¤Î¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇòÀ±¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤Ï£³²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡££²²ó¡¢ÆóÅð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢²¼»è¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡££Ã£Ó¤ÇËüÁ´¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È£²£¹Æü°Ê¹ß¤ÏÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤Î¾å¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¼þÅìËÜ¿Í¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º¸É¨¤Ç¤¹¡£¡Ê£Ã£Ó¤Þ¤Ç¡Ë»þ´Ö¤¢¤ë¤·¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£