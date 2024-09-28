南米予選5位のブラジル代表が10月メンバーを発表 ハフィーニャら復帰に新顔も2選手【2026年W杯南米予選】
ブラジルサッカー連盟(CBF)は27日、10月の活動に向けた代表メンバーを発表した。
今活動でも2026年の北中米ワールドカップ(W杯)に向けた南米予選の2試合に挑むブラジル。ここまで8試合でストレートイン圏内の5位だが、すでに4敗を喫し、首位をひた走るアルゼンチン代表にも8ポイント差をつけられる。
今活動での新顔はボタフォゴFWイゴール・ジェズスとリヨンDFアブネル・ヴィニシウス。バルセロナFWハフィーニャ、アーセナルFWガブリエウ・マルティネッリ、ユベントスDFグレイソン・ブレーメル、モナコDFヴァンデウソンは復帰となった。
そんなブラジルは10月10日にチリ代表とアウェイで対戦。続く15日にはペルー代表をホームに迎え撃つ。
◆メンバー一覧
GK
アリソン・ベッカー(リバプール/イングランド)
ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)
エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)
DF
ダニーロ(ユベントス/イタリア)
ヴァンデウソン(モナコ/フランス)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
アブネル・ヴィニシウス(リヨン/フランス)
グレイソン・ブレーメル(ユベントス/イタリア)
エデル・ミリトン(レアル・マドリー/スペイン)
ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)
マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)
MF
アンドレ(フルミネンセ)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)
ジェルソン(フラメンゴ)
ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)
ロドリゴ・ゴエス(レアル・マドリー/スペイン)
FW
エンドリッキ(レアル・マドリー/スペイン)
ハフィーニャ(バルセロナ/スペイン)
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)
サヴィオ(マンチェスター・シティ/イングランド)
ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)
ガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル/イングランド)
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今活動でも2026年の北中米ワールドカップ(W杯)に向けた南米予選の2試合に挑むブラジル。ここまで8試合でストレートイン圏内の5位だが、すでに4敗を喫し、首位をひた走るアルゼンチン代表にも8ポイント差をつけられる。
今活動での新顔はボタフォゴFWイゴール・ジェズスとリヨンDFアブネル・ヴィニシウス。バルセロナFWハフィーニャ、アーセナルFWガブリエウ・マルティネッリ、ユベントスDFグレイソン・ブレーメル、モナコDFヴァンデウソンは復帰となった。
◆メンバー一覧
GK
アリソン・ベッカー(リバプール/イングランド)
ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)
エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)
DF
ダニーロ(ユベントス/イタリア)
ヴァンデウソン(モナコ/フランス)
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
アブネル・ヴィニシウス(リヨン/フランス)
グレイソン・ブレーメル(ユベントス/イタリア)
エデル・ミリトン(レアル・マドリー/スペイン)
ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)
マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)
MF
アンドレ(フルミネンセ)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)
ジェルソン(フラメンゴ)
ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)
ロドリゴ・ゴエス(レアル・マドリー/スペイン)
FW
エンドリッキ(レアル・マドリー/スペイン)
ハフィーニャ(バルセロナ/スペイン)
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)
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