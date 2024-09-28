南米予選5位のブラジル代表が10月メンバーを発表　ハフィーニャら復帰に新顔も2選手【2026年W杯南米予選】

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ブラジルサッカー連盟(CBF)は27日、10月の活動に向けた代表メンバーを発表した。

今活動でも2026年の北中米ワールドカップ(W杯)に向けた南米予選の2試合に挑むブラジル。ここまで8試合でストレートイン圏内の5位だが、すでに4敗を喫し、首位をひた走るアルゼンチン代表にも8ポイント差をつけられる。

今活動での新顔はボタフォゴFWイゴール・ジェズスとリヨンDFアブネル・ヴィニシウス。バルセロナFWハフィーニャ、アーセナルFWガブリエウ・マルティネッリ、ユベントスDFグレイソン・ブレーメル、モナコDFヴァンデウソンは復帰となった。

そんなブラジルは10月10日にチリ代表とアウェイで対戦。続く15日にはペルー代表をホームに迎え撃つ。

◆メンバー一覧

GK

アリソン・ベッカー(リバプール/イングランド)

ベント(アル・ナスル/サウジアラビア)

エデルソン(マンチェスター・シティ/イングランド)

DF

ダニーロ(ユベントス/イタリア)

ヴァンデウソン(モナコ/フランス)

ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)

アブネル・ヴィニシウス(リヨン/フランス)

グレイソン・ブレーメル(ユベントス/イタリア)

エデル・ミリトン(レアル・マドリー/スペイン)

ガブリエウ・マガリャンイス(アーセナル/イングランド)

マルキーニョス(パリ・サンジェルマン/フランス)

MF

アンドレ(フルミネンセ)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル/イングランド)

ジェルソン(フラメンゴ)

ルーカス・パケタ(ウェストハム/イングランド)

ロドリゴ・ゴエス(レアル・マドリー/スペイン)

FW

エンドリッキ(レアル・マドリー/スペイン)

ハフィーニャ(バルセロナ/スペイン)

ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)

イゴール・ジェズス(ボタフォゴ)

サヴィオ(マンチェスター・シティ/イングランド)

ヴィニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー/スペイン)

ガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル/イングランド)

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