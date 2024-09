【ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー】10月30日 発売予定※Nintendo Switch版の発売日は後日発表予定価格: 7,678円(通常版) 8,778円(ダウンロード版 デラックスエディション) 9,878円(ダウンロード版 アルティメットエディション)

スクウェア・エニックスは、10月30日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam/Windows版アドベンチャーゲーム「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」について、イベント「東京ゲームショウ2024」の配信番組にて日本語版実機プレイ映像を公開した。

番組では、マックスが友人のサフィと廃墟の写真を撮影するシーンや、マックスの新たな能力、大学の屋上で星を眺めるシーン、並行世界を行き来する様子が公開された。

【日本語版の実機プレイを初公開!『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』TGS2024 特別番組 - Subtitle Available (English/繁體中文/简体中文/한국어)】

Life is Strange: Double Exposure (C) 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck

Nine Games. All Rights Reserved.