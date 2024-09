【ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー】10月30日 発売予定※Nintendo Switch版の発売日は後日発表予定価格: 7,678円(通常版) 8,778円(ダウンロード版 デラックスエディション) 9,878円(ダウンロード版 アルティメットエディション)

スクウェア・エニックスはプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC(Steam)用アドベンチャーゲーム「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」を10月30日に発売する(※Nintendo Switch版の発売日は後日発表予定)。

本作は、プレーヤーの選択によって物語の内容が変化するアドベンチャーゲーム「ライフ イズ ストレンジ」の最新作。今作では初代「ライフ イズ ストレンジ」の主人公マックス・コールフィールドが再び主人公として登場する。

初代「ライフ イズ ストレンジ」では18歳の女性であったマックスだが、今作では写真家兼、バーモント州北部にある名門カレドン大学の講師を務める大人の女性へと成長している。

主人公マックス・コールフィールド

本作の舞台はマックスが講師を務めるカレドン大学だ。そこで仲良くなったサフィとモーゼスが主要人物として登場する。仲がいい3人で天体観測をしている際に、サフィが何者かに射殺されたことで物語が始まる。プレーヤーはマックスを操作しながら、サフィの死について迫っていくことになる。

今回は、本作の冒頭部分をプレイすることができたので、その魅力についてお伝えしたい。

サフィ

モーゼス

3人は大学内でも仲がいい

サフィが銃殺されたことで再び事件に巻き込まれていく

マックスが新たな能力とともにピンチを切り抜ける

【『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』 アナウンストレーラー】

「ライフ イズ ストレンジ」ではマックスが時間を巻き戻す能力を使って、様々な事件や出来事を解決していたが、本作では新たな能力を使って事件を解決するために奮闘する。その能力は、並行世界を行き来する能力。今回のプレイでは、サフィが死んでしまった世界と生きている世界を行き来することができた。

並行している世界を行き来することで、入ることのできない部屋に入ることができる、片方の世界にはないアイテムを取ってくるなどして、ピンチを乗り切っていく。

ただし、並行している世界を移動するためには、様々な場所にある移動スポットを探す必要がある。移動スポットはキラキラとしたエフェクトをしており、そこにアクセスすることでもう1つの並行世界へと移動できた。

並行世界への移動はキラキラした移動スポットから移動できる

また、マックスは今いる世界にいながら、もう1つの並行世界の状況を確認することができる。もう1つの並行世界に移動する前に、そちら側の状況を理解して最適な場所にある移動スポットから移動するなどの細かな確認が重要になる。

並行世界の様子を透かして見ることができる

マックスの行動力とプレーヤーの機転がかみ合うことでスムーズに探索を進められると感じた。

また、物語の中には「ライフ イズ ストレンジ」らしい究極の選択を迫られることもある。その選択によってその後の展開が変わってくるといった点では選択にかなり頭を悩ませる。その選択がいい影響で出てくるか悪い方に出るかも全く見当がつかないドキドキ感も健在だ。

「ライフ イズ ストレンジ」らしく究極の選択を迫られることもある

マックスの成長が物語をより魅力的に感じさせる

本作をプレイして1番印象的だったのは、マックスの精神的な成長だ。もちろん見た目も大人の女性になっているのだが、何よりも感じたのはマックスの精神がとても大人になっていることがとても素敵に見えた。

実は筆者が「ライフ イズ ストレンジ」をプレイしていた時に何よりも気になっていたのが、マックスの精神的な幼さだった。いじめにあっているとはいえ、年の割にかなり幼く、気持ちの切り替えが苦手という印象が強かった。その印象が強かったため、本作でマックスが事件に出くわした時、モーゼスが警察に疑われている時などの心の成長が顕著に印象に残った。

画像は初代「ライフ イズ ストレンジ」のマックス

友人の死を目の前で目撃し、もう1人の友人が警察に疑われている段階でも、マックスの精神が内側に入り込むことなく、気丈に対応している印象を受けた。

周りとの会話や警察官への対応など1つ1つの発言から、気弱なマックスの片りんは感じられなかった。彼女の中で心に受けたショックを上手く逃すこと、消化することができるように成長しているからだと感じた。それでも彼女自身の優しい心遣いなどは健在で、仲のいい友人のために奔走する姿はマックスそのものだ。

また、彼女がサフィたちと楽しそうに会話している様を見て、「ライフ イズ ストレンジ」の世界を再び楽しむことができる。時に究極の選択を迫られることもあるが、それも「ライフ イズ ストレンジ」らしさを感じられた。

成長したマックスと新しい能力がより本作をよりおもしろくしてくれる。「ライフ イズ ストレンジ」が好きな人も、まだプレイしたことがない人もぜひ一度プレイしてみてほしい。

Life is Strange: Double Exposure (C) 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck

Nine Games. All Rights Reserved.