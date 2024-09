中国料理を超えたクリエイティブを体験！ 料理コンテストで25もの受賞歴を持つシェフが大阪・淀屋橋に降臨する

関西を代表するフードコラムニストであり、食べロググルメ著名人の門上さんが推薦するのは、大阪・淀屋橋にある中国料理店「atelier HANADA by 森本」だ。

教えてくれる人

門上 武司



1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

金賞シェフによる華やかな中国料理

大阪メトロ淀屋橋駅直結のショッピングモール「淀屋橋odona」2階に2024年6月、中国料理店「atelier HANADA by 森本」がオープン。心斎橋の予約が絶えない人気店「中華旬彩 森本」の新展開だ。いわゆる中国料理店とは異なる、石と木と緑で構成されたモダンな店内で、各テーブル席からは、熱気溢れるオープンキッチンがのぞめる。

オープンキッチンからは料理人たちの躍動感が伝わってくる

テーブル席、カウンター席、ほかに個室もある

門上さん

お店の雰囲気はモダンな感じです。オープンキッチンなのでライブ感がありますよ。

総料理長は、和歌山県出身の花田洋平さん。テレビ番組を見て料理人に憧れ、高校時代には飲食店でアルバイトを重ね、調理師になることを決意。辻調理師専門学校に通い、“鍋を振る豪快さ、楽しさ” に魅了され、中国料理を選択した。その後、ANAクラウンプラザホテル大阪「花梨」に入社。30歳で副料理長に就任し、計19年間勤めた。

何より花田さんの名を周知させているのは、数々の料理コンテストでの受賞歴。店のエントランスにもメダルなどが飾られているが、第7回中国料理世界大会「金賞」をはじめ、25もの受賞歴を誇るのだ。

総料理長の花田洋平さん

エントランスに飾られた、料理コンテストでのメダルやトロフィー

門上さん

初めてRED-U35の審査で料理をいただき、その優れた発想と技術の高さに感銘を受けました。中国料理が華やかであるという印象です。

ここでおすすめの料理を紹介!

そんな花田シェフの手による料理をご紹介。

前菜「OMOTENASHI」からいくらのお寿司。タピオカとのりをチップスにして、生のサーモンとイクラをトッピングし、お寿司に見立てた。お皿に水を注ぎドライアイスの煙が立つ演出は、女性客からインスタ映えすると好評とのこと。

一人ひとりの目の前で水が注がれる。夜のコース(11品、27,500円)より

煙が立つプレゼンテーションに驚きの声が

スペシャリテの「黒酢牛」。鹿児島黒牛サーロインを使った酢豚ならぬ酢牛。酸味がまろやかな香港産の黒酢をまとった酢牛に、きりっとしたフルーツの酸が楽しめるアプリコットソースを添えて。自身で好みの酸味にアレンジできる。

絵画のように美しい。竹を描いた竹炭のソースは脂の吸収を抑える効果もあるそう。夜のコース(11品、27,500円)より

こちらも名物の「ホルモン麻婆豆腐」。神戸ポークを粗めに手切りにし、食感を残した。自家製豆板醤、辣油、山椒油、ネギ油など複雑に辛みが重なり合う。九条ネギのしゃっきり感がアクセント。

七輪で香ばしく国産マルチョウを焼いていく

麻婆豆腐にマルチョウをトッピング。コースでは、奈良県産ヒノヒカリのひと口ライスが添えられる。ランチコース(7,700円〜)のみの提供

コースの〆に中国茶と供されるPetit Four。パティシエールによって木箱に華麗に盛り込まれている。ラズベリーとライチのマカロン、四川山椒香るチーズクッキー、鉄観音のマドレーヌ、八角を使ったチョコチップのフィナンシェ。5種から選択できる中国茶といっしょにいただく。

木の箱を開けると焼き菓子が。夜のコース(11品、27,500円)より

中国茶5種。茶器は中国から仕入れている

楽しい食事体験を演出

「日本の食材を生かして、僕にしか作れない中国料理を作りたいですね」と話す花田シェフ。干しアワビや熊の手などの高級素材も味わえるが、大阪産の河内鴨を北京ダックにしたり、沖縄直送のミーバイ(スジアラ)を香りさわやかな月桃の葉と蒸してみたりと、中国料理をベースに、クリエイティブな品々を供している。「何より大事なのは、楽しかったという食事体験。そのための演出も盛り込んでいるので、ぜひ一度味わってみてください」

ワインや紹興酒も豊富に揃い、ソムリエおすすめのペアリングも楽しめる

門上さん

基本はきちんと守っています。中国料理の次世代を感じさせる料理が味わえます。

<店舗情報>◆atelier HANADA by 森本住所 : 大阪府大阪市中央区北浜4-3-1 淀屋橋odona A棟 2FTEL : 050-5593-7569

撮影:東谷幸一

取材・文:木佐貫久代

