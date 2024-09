多彩な具材の味わいを楽しめる！Z's MENU「財閥キンパ」

SL Creationsは、日々の食卓をワンランク上に引き上げる高級冷凍食品シリーズ『Z’s MENU』から、新たに「財閥キンパ」を発売しました。

SL Creationsは、日々の食卓をワンランク上に引き上げる高級冷凍食品シリーズ『Z’s MENU』から、新たに「財閥キンパ」を発売。

韓国の定番グルメ「キンパ」を、本場さながらのボリューム感と多彩な味わいで再現し、手軽に楽しめるこの商品は、家庭で簡単に贅沢な一品を楽しみたい方にぴったりです。

■商品の特徴、原材料へのこだわり

キンパの特徴である手軽さと、お肉も野菜も取れるバランスの良さと、色々な具材の美味しさや食感が楽しめる多彩さと、日本の海苔巻きよりも薄く広げたご飯で彩りのよい具材をしっかり巻いた具材感のある見た目を再現。

オーソドックスな味わいを楽しめるよう、具材は、4XビーフをSL Creationsの焼肉のたれで味付けしたプルコギビーフと、キムチ、ほうれん草ナムル、人参ナムル、たくあん、厚焼き玉子の6種類を使用しています。

余分なものを使用せず、素材本来の美味しさを活かしたシンプルで手作り感のある味わいです。

■味、満足感へのこだわり

・味のバランス

ごま油で風味付けされたご飯、野菜、肉や卵などの具材が調和し、濃厚かつさっぱりとした味わいが楽しめます。

具材の多様さが味の変化を生み、最後まで飽きずに食べられます。

・食感

ふんわりしたご飯、野菜の食感、しっかりした海苔のバランスが絶妙です。

噛むごとに異なる食感が楽しいのも満足感の一つです。

・見た目の美しさ

カラフルな具材が巻かれているため、見た目でも楽しめます。

美しい断面が食欲をそそり、食事の満足感を高めます。

・栄養バランス

キンパには炭水化物、たんぱく質、ビタミン、ミネラルがバランス良く含まれており、健康的な満足感も得られます。

■手軽さへのこだわり

「食べたい時に手軽に作って食べられる」キンパの良さを活かし、召し上がり時の手軽さにもこだわりました。

食べやすい幅でカットし、1人前ずつフィルムで包み、冷凍のまま1人前あたり電子レンジでトータル3分温めるだけで召しあがりいただけます。

忙しい方にもおすすめです。

■商品名「財閥キンパ」へのこだわり

韓流人気の中、財閥と庶民を描いたドラマをよく見ますが、財閥も庶民もみんなが好きで、ありあわせの具材で簡単に作るキンパは、財閥では具がたっぷり贅沢に入っているのではないかという想像をかき立てます。

食べるだけでちょっとした特別感が味わえ、日常のシンプルな食事も食べる瞬間を楽しく、日常を少しでも豊かなものにできればと願い、財閥を象徴する「贅沢感」を日常食のキンパで表現、遊び心を持たせた「財閥キンパ」に込めました。

